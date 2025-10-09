Entregan parque automotor para fortalecer la seguridad en Santander

La Gobernación de Santander entregó un nuevo parque automotor avaluado en más de 8.230 millones de pesos, destinado al Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Inpec.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus destacó que esta inversión hace parte de la Línea Estratégica No. 1: Fortalecimiento de las Instituciones, contemplada en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La dotación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Gobernación, 13 alcaldías municipales y la Asamblea Departamental, a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset).

“La seguridad es una prioridad para nuestro gobierno. Con esta entrega enviamos un mensaje de respaldo a nuestra Fuerza Pública y a los alcaldes, quienes con esfuerzo y compromiso cofinancian estas acciones que fortalecen la protección de los santandereanos”, afirmó Díaz Mateus.

El mandatario también resaltó el apoyo de la Asamblea de Santander, que ha aprobado las ordenanzas necesarias para la destinación de recursos al fortalecimiento institucional.

“Seguimos invirtiendo en equipos, tecnología y movilidad para que nuestros policías y soldados puedan cumplir su labor con eficacia. Hoy demostramos que la seguridad se construye con hechos y con unión”, agregó el gobernador.



En total, el nuevo parque automotor está compuesto por 30 vehículos, distribuidos así:



3 camiones de 5 toneladas

26 camionetas

1 camión cisterna



De estos, 13 camionetas fueron entregadas a las alcaldías de Macaravita, Mogotes, Málaga, Cabrera, Betulia, Carmen de Chucurí, Güepsa, Palmar, Barichara, El Peñón, Zapatoca, Palmas del Socorro y Valle de San José..

La Quinta Brigada del Ejército Nacional recibió 7 vehículos: tres camiones de 5 toneladas (dos para el Batallón de Servicios y uno para el Gaula Magdalena Medio) y cuatro camionetas (dos para el Gaula y dos para el Batallón de Servicios).

El departamento de Policía Santander fue dotado con siete camionetas, destinadas al Grupo Goes, a la investigación criminal y al municipio de La Paz. Por su parte, la Policía del Magdalena Medio recibió 2 camionetas, mientras que el Inpec obtuvo un camión cisterna para el Establecimiento Penitenciario del Socorro – Cárcel de Berlín.

Acción Unificada por la seguridad de Santander



Además, se formalizó la entrega de cuatro camionetas adicionales al Departamento de Policía Santander por parte de los municipios de El Playón, Rionegro, Cerrito y Albania, y se firmaron seis nuevos convenios con las alcaldías de Páramo, San Andrés, Coromoro, San Vicente, Suratá y Aguada para fortalecer la seguridad local.

“Llevábamos varios meses sin vehículo policial y, por estar en una vía nacional, es vital contar con este medio de transporte”, señaló el alcalde de San Andrés, Freddy Antonio Ramírez Ortiz.