Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Escándalo en Sec Cultura de Santander: investigan presunto desvío y pagos irregulares a artistas

Escándalo en Sec Cultura de Santander: investigan presunto desvío y pagos irregulares a artistas

La Procuraduría señaló presuntas irregularidades en la adjudicación y supervisión de un convenio por $2.700 millones destinado a estímulos para artistas. También fueron vinculadas dos exfuncionarias de la Secretaría de Cultura.

Luz Mery Hernández, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander.JPG
Luz Mery Hernández, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander.JPG
Foto: Gobernación de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

