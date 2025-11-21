Escándalo en Sec Cultura de Santander: investigan presunto desvío y pagos irregulares a artistas

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Luz Mery Hernández, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander durante la administración de Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un convenio por más de $2.700 millones destinado a la entrega de incentivos a artistas del departamento.

Según el Ministerio Público, el convenio fue suscrito con la fundación Funsocial, una entidad que no habría cumplido los requisitos legales exigidos para contratar con la gobernación.

La investigación determinó posibles omisiones en la verificación de documentos, inconsistencias en la selección del contratista, y fallas en la modalidad de contratación utilizada.

Además de Hernández, la Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz, y la profesional universitaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, quienes actuaron como supervisoras del convenio. De acuerdo con el organismo de control, ambas funcionarias habrían permitido que se ejecutara un contrato sin los soportes exigidos y sin los controles necesarios.



El caso salió a la luz pública en 2022, cuando el entonces diputado Ferley Sierra denunció ante la Asamblea de Santander presuntas anomalías en los convenios de la Secretaría de Cultura.

Sierra documentó presuntos pagos inferiores a los acordados con los artistas entre $50.000 y $500.000 menos del valor pactado de $4 millones, según declaraciones juramentadas de los propios beneficiarios.

La Procuraduría señaló que las irregularidades habrían generado afectaciones directas a los artistas locales, quienes debieron recibir recursos completos como parte del programa de estímulos culturales.

Con el pliego de cargos, el proceso avanza a etapa de juicio disciplinario, donde el Ministerio Público definirá si las funcionarias incurrieron o no en faltas gravísimas relacionadas con la ejecución de recursos públicos destinados al sector cultural.