Santander celebró su espíritu empresarial en ‘La Noche de los Mejores 2025’

Santander volvió a demostrar por qué es una de las regiones más dinámicas y emprendedoras del país. Más de mil empresarios se reunieron este jueves en el Gran Salón de Neomundo para celebrar una nueva edición de La Noche de los Mejores 2025, el tradicional evento de Fenalco que reconoce a quienes impulsan la economía regional con visión, disciplina y resiliencia.

La gala tuvo un significado especial: la conmemoración de los 80 años de Fenalco Santander, ocho décadas acompañando al comercio, defendiendo los intereses del sector y siendo motor del desarrollo económico del departamento. Un hito que, según los organizadores, refleja el legado de miles de empresarios que han construido futuro en un territorio donde la palabra “pujanza” es identidad.

El encuentro, que llevó un elegante código de vestuario en blanco como símbolo de unión y esperanza, combinó la tradición de este reconocimiento con experiencias innovadoras. Hubo muestras gastronómicas, un show musical y momentos que reforzaron el orgullo de pertenecer a la familia fenalquista, una comunidad que hoy supera las 2.000 empresas afiliadas.

Como es tradición, la noche estuvo marcada por la entrega de los galardones en sus 10 categorías, cada una dedicada a exaltar la excelencia y el liderazgo empresarial en distintos frentes:



Fidelidad Fenalquista: Inmobiliaria Esteban Ríos

La edición 2025 de La Noche de los Mejores cerró con un mensaje claro: el crecimiento de Santander es posible gracias a quienes emprenden, innovan y transforman. Fenalco recordó que, cuando el empresariado prospera, toda la región avanza.