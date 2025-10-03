Esto dice la Policía sobre muerte de abogada Sandra Serrano en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que adelanta las investigaciones en torno a la muerte de una mujer de 53 años, identificada como la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado en su residencia del barrio Sotomayor.

El coronel Diego Pinzón, comandante operativo de la institución, informó que la alerta ingresó a la línea 123 hacia las 9:00 de la noche del pasado 1 de octubre. Una llamada reportaba la presencia de una persona aparentemente sin vida dentro de un apartamento ubicado en un conjunto residencial del sector.

“Al llegar al lugar de los hechos en el barrio Sotomayor, un conjunto residencial, se identifica una persona de sexo femenino, la cual se encuentra sin signos vitales. Esta persona no presenta rasgos de violencia. Inmediatamente se llama al CTI, que se encuentra en actos urgentes, por establecer las causas del fallecimiento”, explicó el oficial.

El comandante operativo precisó que, hasta el momento, no se ha establecido con certeza la causa de la muerte y que será Medicina Legal, junto al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el encargado de determinarla.



“Se desconocen los motivos, eso se tiene que establecer con Medicina Legal y el CTI que hizo los actos urgentes”, reiteró Pinzón.

La diligencia de inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de unidades de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía, quienes recogieron los elementos hallados en el lugar para fortalecer la investigación.

Las autoridades recordaron que el proceso se mantiene en curso y que será la Fiscalía la encargada de entregar los resultados oficiales una vez se conozca el dictamen de Medicina Legal.

Sandra Cecilia Serrano había sido reconocida en Santander por su participación en procesos judiciales de alto impacto. Entre ellos, el adelantado contra el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado en segunda instancia por doble militancia. La abogada fue coadyuvante en el inicio de la demanda que terminó en la salida anticipada del mandatario local.

Ante las versiones que relacionaron su muerte con dicho proceso, Beltrán emitió una declaración pública en la que rechazó cualquier señalamiento en su contra. “Quiero iniciar enviando palabras de solidaridad y condolencia a la familia de la señora Sandra Cecilia Serrano, quien, de acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional, tomó la decisión de quitarse la vida. No tuve la oportunidad de conocerla, pero es lamentable la manera como algunos medios de comunicación y algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo”, señaló.

El exmandatario aseguró que esas versiones ponen en riesgo a su familia y denunció lo que calificó como una “persecución política” en su contra.

“Lo peligroso de la manera como están obrando es que no solamente ponen en riesgo mi vida, la de mis hijas, la de mi hijo, la de mi esposa. Y ese riesgo no solamente se ve en la perfilación de cada uno de los comentarios, sino de la manera rastrera y baja como intentan acabarnos”, agregó.