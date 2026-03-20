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Exalcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán cuestiona a Contraloría por proceso en su contra

La investigación de la Contraloría de Bucaramanga se sustenta en más de 40 folios, así como en bitácoras de ingreso a los depósitos donde se almacenaban las luminarias.

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