Fenavi Santander alerta por crisis vial que afecta el transporte de huevo en el departamento

El sector avícola en Santander hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al departamento para que unan esfuerzos que permitan mejorar la malla vial, ante el grave deterioro de las carreteras que comunican al departamento con el resto del país.

Según los productores, el mal estado de las vías no solo encarece los costos de transporte, sino que afecta la competitividad y la calidad de los productos, especialmente del huevo, uno de los más frágiles dentro de la cadena alimentaria.

Ricardo Rueda, presidente de la junta directiva de Fenavi Santander, advirtió que las malas condiciones de la infraestructura vial están impactando directamente la producción y distribución.

“El huevo es un producto muy frágil, y el hecho de tener que transitar por vías en muy mal estado nos genera incomodidades y nos resta competitividad. Deberíamos tener más vías terciarias arregladas. En otras regiones del país las mismas comunidades las están reparando, y a eso se suma que en temas de dobles calzadas estamos muy atrasados frente al resto del país”, señaló Rueda.



El dirigente gremial lamentó que Santander no haya sido incluido en el documento Conpes de infraestructura nacional, pese a ser un departamento con una alta productividad agroindustrial y un papel clave en el abastecimiento de alimentos en el oriente colombiano.

“No hay derecho que un departamento tan pujante como el nuestro no haya sido incluido en el Conpes”, enfatizó.

Los avicultores insisten en que se requiere una intervención urgente en las vías nacionales y terciarias, ya que su deterioro afecta la movilidad, la distribución de alimentos y la estabilidad económica de cientos de familias que dependen del sector.