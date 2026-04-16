En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Colmenares
Day Vásquez
Daniel Quintero
Luis Díaz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuertes lluvias generan inundaciones, daños en viviendas y suspensión de gas en Santander

Fuertes lluvias generan inundaciones, daños en viviendas y suspensión de gas en Santander

La situación también es compleja en San Vicente de Chucurí, donde se reportan desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra.

FOTO LLUVIAS SANTANDER.jpg
FOTO: Emergencias por lluvias en Santander - Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas continúan generando graves emergencias en varios municipios del departamento de Santander, dejando viviendas inundadas, vías afectadas y servicios públicos suspendidos.

En Piedecuesta, una de las situaciones más críticas se presenta por el desbordamiento de la quebrada Villanueva, que provocó inundaciones en calles y viviendas, además del colapso del sistema de alcantarillado.

Habitantes también reportaron la caída de árboles en distintos sectores, lo que complicó aún más la movilidad. Como consecuencia de la emergencia, la empresa Metrogas S.A. E.S.P. suspendió el servicio de gas natural en la vereda Pajonal desde las 10:45 de la noche del miércoles 15 de abril, debido a la ruptura de la tubería ocasionada por la creciente de una quebrada que afectó la infraestructura.

La situación también es compleja en San Vicente de Chucurí, donde se reportan desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra, generando afectaciones en varias zonas rurales.

Publicidad

En el área metropolitana, el sector El Corcel en Girón presenta inundaciones y daños asociados a las lluvias, mientras que en la Troncal del Carare, entre Cimitarra y Landázuri, se registran deslizamientos de tierra que afectan la movilidad.

Las autoridades mantienen la alerta ante la continuidad de las precipitaciones, mientras organismos de socorro trabajan en la atención de las emergencias y hacen un llamado a la comunidad a extremar medidas de prevención, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas en el departamento de Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emergencias por lluvias

Lluvias en Colombia

Santander

San Vicente de Chucurí

Piedecuesta

Bucaramanga

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad