Fuertes lluvias generan inundaciones, daños en viviendas y suspensión de gas en Santander

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas continúan generando graves emergencias en varios municipios del departamento de Santander, dejando viviendas inundadas, vías afectadas y servicios públicos suspendidos.

En Piedecuesta, una de las situaciones más críticas se presenta por el desbordamiento de la quebrada Villanueva, que provocó inundaciones en calles y viviendas, además del colapso del sistema de alcantarillado.

Autoridades realizan censo de afectados y daños provocados por fuertes lluvias en Piedecuesta, Girón y San Vicente de Chucurí. Reportan el desbordamiento de quebradas, viviendas inundadas y deslizamientos de tierra #MañanasBlu pic.twitter.com/DlNiZdJuPz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 16, 2026

Habitantes también reportaron la caída de árboles en distintos sectores, lo que complicó aún más la movilidad. Como consecuencia de la emergencia, la empresa Metrogas S.A. E.S.P. suspendió el servicio de gas natural en la vereda Pajonal desde las 10:45 de la noche del miércoles 15 de abril, debido a la ruptura de la tubería ocasionada por la creciente de una quebrada que afectó la infraestructura.

La situación también es compleja en San Vicente de Chucurí, donde se reportan desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra, generando afectaciones en varias zonas rurales.



A esta hora se presentan inundaciones en la autopista Piedecuesta-Floridablanca tras fuertes lluvias. "Hay problemas en el sistema de alcantarillado', señalaron autoridades #VocesySonidos pic.twitter.com/2AfcWEVj0z — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 16, 2026

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En el área metropolitana, el sector El Corcel en Girón presenta inundaciones y daños asociados a las lluvias, mientras que en la Troncal del Carare, entre Cimitarra y Landázuri, se registran deslizamientos de tierra que afectan la movilidad.

Lluvias generan emergencias viales y mantienen en alerta a Santander #VocesySonidoshttps://t.co/qFVuulUW0u — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 15, 2026

Las autoridades mantienen la alerta ante la continuidad de las precipitaciones, mientras organismos de socorro trabajan en la atención de las emergencias y hacen un llamado a la comunidad a extremar medidas de prevención, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas en el departamento de Santander.