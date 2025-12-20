En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernador de Santander insiste en fortalecer la seguridad ante situación del país

Gobernador de Santander insiste en fortalecer la seguridad ante situación del país

Tras rechazar el atentado en Aguachica, el gobernador de Santander insistió en apoyar a la fuerza pública con recursos tecnológicos y de movilidad para enfrentar las amenazas a la seguridad.

