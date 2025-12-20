Gobernador de Santander insiste en fortalecer la seguridad ante situación del país

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló que es responsabilidad de los mandatarios regionales proteger los departamentos frente a la situación de orden público que atraviesa el país, garantizando la seguridad de los ciudadanos y de quienes transitan por las principales vías, especialmente viajeros y transportadores, uno de los sectores más afectados y que impacta directamente la economía.

El mandatario reiteró la importancia de la tasa de seguridad como una herramienta clave para blindar los territorios y apoyar a la fuerza pública con recursos de movilidad y tecnología. En ese sentido, rechazó el atentado ocurrido en Aguachica, que dejó siete soldados fallecidos, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Afirmó que estos hechos obligan a todos los gobernantes a fortalecer el respaldo institucional a la Policía y al Ejército.

Juvenal Díaz lamentó que en Santander algunos sectores se hayan opuesto a la tasa de seguridad por razones políticas, pese a los problemas de orden público que se han presentado en municipios como Barrancabermeja y en departamentos vecinos como el Cesar. “Para enfrentar estas amenazas se requieren recursos y apoyo tecnológico para nuestra fuerza pública, porque de ellos depende la seguridad de todos”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador aseguró que actualmente se incrementaron los dispositivos de seguridad en el departamento y que, con presencia de Policía y Ejército, se mantienen custodiadas las principales vías. Además, indicó que tras una reunión de seguridad con transportadores de la Ruta del Cacao, las autoridades garantizaron que la movilidad se puede realizar sin mayores inconvenientes.