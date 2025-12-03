Gobernador de Santander insiste en proyecto de seguridad tras atraco en centro comercial

Tras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, volvió a cuestionar la negativa del Gobierno Nacional de aprobar el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES), un proyecto que -asegura- habría permitido anticipar hechos como el ocurrido.

“Nos hace falta el CEGES”, afirmó el mandatario, señalando que el asalto, ejecutado con alto nivel de planeación, evidencia la necesidad urgente de contar con tecnología avanzada capaz de detectar comportamientos anómalos, identificar patrones sospechosos y alertar sobre la presencia de personas con antecedentes que ingresan a la ciudad.

Según Díaz, herramientas como el reconocimiento facial o los sistemas de análisis de datos habrían permitido advertir movimientos previos a la acción criminal. “Eso no se planea de la noche a la mañana”, subrayó.

El Gobernador reiteró su molestia por el rechazo del proyecto por parte del Ministerio del Interior, pese a que -según afirmó- llevaba más de año y medio en estructuración y ya había alcanzado fase 3.



Recordó que las alcaldías del área metropolitana y la Gobernación habían aportado recursos, pero que el Gobierno Nacional respondió que no había disponibilidad presupuestal.

“Nos dijeron que no había plata y el 7 de noviembre sabemos que repartieron 460 mil millones de pesos. Eso nos deja un poco impotentes”, dijo.

Díaz Mateus insistió en que la seguridad no es únicamente responsabilidad de los mandatarios regionales.

“La seguridad es un problema del Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional debe articular con los gobernadores”, expresó, añadiendo que Santander sí estaba dispuesto a cofinanciar la iniciativa.

Pese al revés, el Gobernador aseguró que no renunciará al propósito de sacar adelante el CEGES. Recordó que el departamento dispuso $5.000 millones como base inicial y pidió a la Alcaldía de Bucaramanga conservar los $7.000 a $9.000 millones que tenía destinados en un CEP para completar la contrapartida local. La meta, dijo, es gestionar más recursos para que el proyecto no dependa exclusivamente del Gobierno Nacional.

“Vamos a seguir gestionando”, enfatizó, insistiendo en que tecnologías de vigilancia inteligente son indispensables para prevenir delitos organizados y desarticular estructuras criminales antes de que actúen.