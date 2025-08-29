Gobierno anuncia ampliación de Colombia Mayor y nuevo pilar solidario: esto explica el DPS

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez, confirmó que este viernes el presidente Gustavo Petro visitará Bucaramanga para anunciar un paquete de inversiones y, entre ellas, la ampliación del programa Colombia Mayor, que beneficiará a tres millones de adultos mayores en todo el país.

Rodríguez explicó que el Gobierno inició la búsqueda de 1,4 millones de adultos mayores que hoy están por fuera del registro de Prosperidad Social, con el fin de incluirlos en el pilar solidario de la reforma pensional, que consiste en una transferencia mensual de 230.000 pesos para quienes no lograron pensionarse y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“En Bucaramanga tenemos en registro 10.000 adultos mayores, pero creemos que hay otros 10.000 que no están en nuestro sistema. Según cifras del DANE, serían cerca de 20.000 personas que podrían acceder a este subsidio”, precisó el funcionario.

El director del DPS señaló que la medida impactará también a los hogares de paso y ancianatos, donde viven adultos mayores en abandono o sin familia que dependen de ayudas sociales.

“Muchos de nuestros abuelos y abuelas trabajaron toda su vida y no alcanzaron una pensión. El pilar solidario permitirá que reciban una transferencia digna, que además se incrementará año a año, según lo establece la ley”, dijo.

Además del anuncio sobre Colombia Mayor, la visita presidencial en la plazoleta Luis Carlos Galán incluirá compromisos en materia de economía popular, turismo solidario, nuevas sedes universitarias de la UIS y proyectos productivos no extractivos para comunidades de Santurbán.

Se espera la presencia de gran parte del gabinete ministerial, incluyendo al ministro de Trabajo, al de Minas y Energía, a la ministra de Ambiente, al ministro de Educación y a la directora del ICBF, quienes harán anuncios sectoriales para Santander.

Rodríguez agregó que Prosperidad Social ha invertido en Santander más de 1,13 billones de pesos en transferencias, de los cuales 227.000 millones han sido destinados a Bucaramanga. También destacó una nueva alianza entre el DPS y la Unidad Solidaria para impulsar modelos asociativos de economía comunitaria y agroindustrial.