Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al Clan del Golfo en Santander: 51 capturas y más de 700 kilos de cocaína incautados

Golpe al Clan del Golfo en Santander: 51 capturas y más de 700 kilos de cocaína incautados

Durante este año se han realizado varios operativos contra el Clan del Golfo en Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga.

Operativos captura (2).jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:01 a. m.

Las autoridades de Santander confirmaron que, en diferentes operativos contra el Clan del Golfo en el departamento, dejan como resultado 51 capturas, la incautación de 730 kilos de cocaína, así como armas y municiones en poder de la estructura criminal.

De acuerdo con la Gobernación, la acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Gaula. “Este resultado demuestra el compromiso de nuestras instituciones en la lucha frontal contra el narcotráfico y la extorsión, que tanto daño le hacen a la seguridad y tranquilidad de nuestra gente”, señaló el mandatario departamental.

Las autoridades confirmaron que entre los capturados figuran cabecillas de la organización, quienes se dedicaban a extorsionar y coordinar el tráfico de estupefacientes en la región. El golpe, según destacaron, debilita de manera significativa las finanzas de este grupo ilegal.

El último capturado es alias 'Faber', quien era buscado por participar presuntamente en un ataque terrorista donde murieron dos policías en Simití, sur de Bolívar.

"También este delincuente era buscado por el feminicidio de su compañera sentimental en Girón, Santander", señalaron las autoridades.

“Seguiremos actuando con decisión para garantizar la convivencia y la tranquilidad en todo el territorio santandereano”, concluyó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

