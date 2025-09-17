Golpe al Clan del Golfo en Santander: 51 capturas y más de 700 kilos de cocaína incautados

Las autoridades de Santander confirmaron que, en diferentes operativos contra el Clan del Golfo en el departamento, dejan como resultado 51 capturas, la incautación de 730 kilos de cocaína, así como armas y municiones en poder de la estructura criminal.

De acuerdo con la Gobernación, la acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Gaula. “Este resultado demuestra el compromiso de nuestras instituciones en la lucha frontal contra el narcotráfico y la extorsión, que tanto daño le hacen a la seguridad y tranquilidad de nuestra gente”, señaló el mandatario departamental.

Las autoridades confirmaron que entre los capturados figuran cabecillas de la organización, quienes se dedicaban a extorsionar y coordinar el tráfico de estupefacientes en la región. El golpe, según destacaron, debilita de manera significativa las finanzas de este grupo ilegal.

Golpe al Clan del Golfo en Santander: 51 capturas y 730 kilos de cocaína incautados



Gracias al trabajo articulado entre nuestra Gobernación, Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, CTI y Gaula, logramos importantes resultados en la lucha contra estructuras criminales que amenazan… pic.twitter.com/Mu6jR4asRM — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 17, 2025

El último capturado es alias 'Faber', quien era buscado por participar presuntamente en un ataque terrorista donde murieron dos policías en Simití, sur de Bolívar.

"También este delincuente era buscado por el feminicidio de su compañera sentimental en Girón, Santander", señalaron las autoridades.

#Video Así fue el operativo de las autoridades para capturar a uno de los delincuentes más buscados de Santander. Es miembro del Clan del Golfo y está señalado de asesinar a dos policías en Simití y un feminicidio en Girón #MañanasBlu pic.twitter.com/SkZTu3IMx5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 17, 2025

“Seguiremos actuando con decisión para garantizar la convivencia y la tranquilidad en todo el territorio santandereano”, concluyó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.