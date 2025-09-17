Capturan a joven que fingió su secuestro para extorsionar a su mamá en Santander

Dos hombres fueron capturados en las últimas horas en operativos contra la extorsión en Bucaramanga y Floridablanca. Los casos, que fueron dados a conocer por el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, revelan las modalidades que usan los delincuentes para intimidar y sacar provecho económico de sus víctimas.

El hecho más insólito se registró en Bucaramanga, donde un joven de 21 años fue sorprendido por el GAULA de la Policía tras simular su propio secuestro para exigirle dinero a su madre. El capturado se escondía en una zona boscosa y, mediante fotografías y audios donde se mostraba amordazado y en aparente estado de indefensión, pedía $750.000, asegurando que estaba retenido por un grupo armado ilegal.

“El falso secuestro fue planeado debido a deudas personales. En el procedimiento se le incautó el celular desde el cual enviaba las intimidaciones. El joven fue presentado ante la Fiscalía y en audiencia un juez le impuso medida de aseguramiento intramural” confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.

El segundo caso ocurrió en Floridablanca, donde un hombre de 32 años fue capturado en flagrancia cuando recibía tres millones de pesos de un comerciante, a quien llevaba un año extorsionando bajo amenazas de muerte y atentados contra su negocio. Las autoridades confirmaron que el capturado, quien se hacía pasar por prestamista, ya había obligado a la víctima a consignar cerca de 12 millones de pesos.

En la acción operativa se incautó un celular y el dinero producto de la extorsión. El hombre también fue enviado a la cárcel.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA.