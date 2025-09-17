Denuncian presencia de hombres armados en zona rural del área metropolitana de Bucaramanga

En las últimas horas comenzó a circular por WhatsApp un video en el que se observan varios hombres portando armas largas en el área metropolitana de Bucaramanga, situación que encendió las alertas de las autoridades y de la comunidad.

La Gobernación de Santander confirmó que ya se coordinó con la Fuerza Pública para actuar de manera inmediata frente a esta amenaza y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. “No vamos a permitir que se pretenda intimidar a los santandereanos. Hemos activado todos los mecanismos de reacción y articulación institucional”, indicó el gobernador juvenal Díaz.

Así mismo, hizo un llamado a la población a rechazar de forma contundente estos hechos y a mantener la confianza en la institucionalidad. “Los santandereanos debemos rechazar esto en forma clara, así como a los oportunistas que intentan hacer política con los recursos destinados a la seguridad”, agregó.

Este video está circulando en WhatsApp, se observan hombres portando armas largas en el área metropolitana, Hemos coordinado con la Fuerza pública para actuar en forma inmediata. Los santandereanos debemos rechazar esto en forma contundente y también a los oportunistas que hacen… pic.twitter.com/fZlp7vJRbB — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 16, 2025

Lo que se conoce por el momento del video es que el hecho habría ocurrió en zona rural de Lebrija, entre las veredas Uribe Uribe y Guzamán. También se conoció que hombres armados han sido vistos por las comunidades en el sector de Topocoro y la vía a San Vicente de Chucurí.

Las autoridades de Santander aseguraron que se mantienen los dispositivos de control en el área metropolitana y que la prioridad es preservar la convivencia y la paz ciudadana.

Hace dos semanas aparecieron banderas del ELN en dos veredas del municipio de Piedecuesta. "Estamos reforzando la seguridad en el municipio", dijo en su momento en un comunicado la Quinta Brigada del Ejército.