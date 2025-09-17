Cayó en Bucaramanga hombre que enamoraba a mujeres en redes sociales para luego robarlas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a Gonzalo Castillo Sepúlveda, de 44 años, señalado de contactar a sus víctimas a través de redes sociales, engañarlas con supuestas ofertas laborales y posteriormente agredirlas sexualmente en zonas boscosas.

El último caso fue el de una mujer de 51 años a quien luego de contactarla por redes sociales y enamorarla, la citó a una zona despoblada donde trató de abusarla. La mujer fingió estar muerta y logro escapar y denunciar a las autoridades.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Quintero, explicó que este hombre es considerado un delincuente peligroso.

“De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en abril de este año, cuando la víctima conoció al hoy capturado a través de una aplicación de citas. Tras ganarse su confianza, la condujo hasta la vereda Los Cauchos, en Floridablanca, donde la agredió físicamente, le robó el teléfono móvil e intentó abusar sexualmente de ella. La rápida reacción de la víctima, al simular estar inconsciente, evitó que fuera asesinada”, explicó el general Quintero.

La captura de Gonzalo Castillo se efectuó en vía pública, en la Calle 34 con Carrera 33 del barrio El Prado, gracias a un trabajo articulado entre el Grupo de Delitos Sexuales de la Sijín y el Celit, en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vetas.

Castillo Sepúlveda presenta antecedentes por hurto (2019), porte ilegal de armas (2023) y receptación (2025). Ahora deberá responder por los delitos de acceso carnal violento en grado de tentativa, acto sexual violento agravado, lesiones personales y hurto calificado.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía 04 Caivas y presentado ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica.