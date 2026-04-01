Golpe al ELN: capturan a presuntos responsables de ataque con explosivos en Chinácota

En una operación conjunta entre tropas de la Segunda División del Ejército Nacional y unidades de la Policía fueron capturados dos presuntos integrantes del frente Efraín Pabón Pabón del ELN en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Según las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de 'El Gordo' y 'Riki', quienes estarían vinculados a la activación de un artefacto explosivo contra uniformados de la Policía Nacional el pasado 22 de marzo en esta misma localidad.

Durante el operativo, desarrollado en zona rural de Chinácota, las autoridades incautaron material de guerra y comunicación que, al parecer, era utilizado para la ejecución de acciones terroristas. Entre los elementos hallados se encuentran: 5 barras de indugel, 3 estopines, 1 bandera alusiva al ELN, 2 radios de comunicación y 1 teléfono celular

"Las capturas representan un golpe al componente armado del ELN en esta zona del país, al debilitar su capacidad para ejecutar acciones contra la fuerza pública y la población civil", señaló en un comunicado la Segunda División del Ejército.



En un operativo en Chinácota, Norte de Santander, fueron capturados dos presuntos integrantes del frente Efraín Pabón Pabón del ELN. "Habrían participado en la activación de un artefacto explosivo contra la Policía en ese municipio", señaló la @Ejercito_Div2 #VocesySonidos pic.twitter.com/nAnXPqkIiI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

Las autoridades señalaron que este resultado operacional permite contrarrestar las intenciones delictivas de este grupo ilegal, que mantiene presencia en el área metropolitana de Cúcuta y municipios aledaños como Chinácota.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización por los delitos correspondientes.

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Este operativo se da en medio de un contexto de persistentes acciones armadas en el nororiente del país, donde las autoridades mantienen ofensivas para frenar el accionar de grupos ilegales como el ELN.

