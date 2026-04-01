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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al ELN: capturan a presuntos responsables de ataque con explosivos en Chinácota

Golpe al ELN: capturan a presuntos responsables de ataque con explosivos en Chinácota

Las autoridades señalaron que este resultado operacional permite contrarrestar las intenciones delictivas de este grupo ilegal en Norte de Santander.

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