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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gremios y congresistas de Santander piden apoyo a Mintransporte para culminar obras viales

Gremios y congresistas de Santander piden apoyo a Mintransporte para culminar obras viales

La Alianza por Santander presentará el 30 de octubre ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera, una agenda de proyectos viales para impulsar la conectividad y la competitividad del departamento.

Reunión gremios y congresistas Santander.jpg
Blu Radio. Reunión gremios y congresistas obras Santander //Foto: Prosantander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Gremios y congresistas de Santander se reunieron en el marco de la Alianza por Santander para definir una agenda común de proyectos de infraestructura que será presentada el próximo 30 de octubre a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con el propósito de conseguir el respaldo del Gobierno Nacional para su ejecución.

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Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, explicó que durante el encuentro, en el que participaron varios congresistas, se priorizaron iniciativas viales y de transporte consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

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“Entre los proyectos incluidos está el mejoramiento de la Troncal Central, especialmente en el corredor Bogotá-Bucaramanga, con una propuesta estructural que permita intervenir esta vía clave para la movilidad y el transporte de mercancías. También se planteó impulsar el corredor Bucaramanga-Pamplona, con el objetivo de fortalecer la conexión entre Colombia y Venezuela”, señaló Remolina.

Otra de las prioridades es la vía Bucaramanga-Rionegro, en la que se busca avanzar en soluciones para puntos críticos como Paso Malo y la construcción del sector de La Virgen-La Cemento. A esta lista se suma el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

La agenda también contempla proyectos para fortalecer la conectividad y el desarrollo multimodal en el Magdalena Medio, entre ellos la Vía Yuma, el impulso al ramal férreo La Dorada-Chiriguaná y las obras de encauzamiento del río Magdalena.

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Asimismo, se incluyeron iniciativas como el anillo externo metropolitano y la vía Bucaramanga-Soto Norte, consideradas importantes para mejorar la movilidad y facilitar la conexión entre diferentes zonas del departamento.

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Remolina destacó que buena parte de los proyectos priorizados ya cuenta con estudios y diseños en fase 3, por lo que el principal reto es conseguir el respaldo financiero y la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar hacia su ejecución.

Es una lista de proyectos importantes, donde la gran mayoría son proyectos que ya están en fase 3 y que lo que se necesita es el impulso del Gobierno Nacional para llevarlos a cabo durante los próximos cuatro años”, afirmó el director ejecutivo de ProSantander.

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La propuesta de la Alianza por Santander busca que estas iniciativas sean tenidas en cuenta en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de asegurar su continuidad y facilitar la gestión de recursos para su ejecución.

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