Gremios y congresistas de Santander piden apoyo a Mintransporte para culminar obras viales

Gremios y congresistas de Santander se reunieron en el marco de la Alianza por Santander para definir una agenda común de proyectos de infraestructura que será presentada el próximo 30 de octubre a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con el propósito de conseguir el respaldo del Gobierno Nacional para su ejecución.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, explicó que durante el encuentro, en el que participaron varios congresistas, se priorizaron iniciativas viales y de transporte consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

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“Entre los proyectos incluidos está el mejoramiento de la Troncal Central, especialmente en el corredor Bogotá-Bucaramanga, con una propuesta estructural que permita intervenir esta vía clave para la movilidad y el transporte de mercancías. También se planteó impulsar el corredor Bucaramanga-Pamplona, con el objetivo de fortalecer la conexión entre Colombia y Venezuela”, señaló Remolina.

Otra de las prioridades es la vía Bucaramanga-Rionegro, en la que se busca avanzar en soluciones para puntos críticos como Paso Malo y la construcción del sector de La Virgen-La Cemento. A esta lista se suma el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.



La agenda también contempla proyectos para fortalecer la conectividad y el desarrollo multimodal en el Magdalena Medio, entre ellos la Vía Yuma, el impulso al ramal férreo La Dorada-Chiriguaná y las obras de encauzamiento del río Magdalena.

Asimismo, se incluyeron iniciativas como el anillo externo metropolitano y la vía Bucaramanga-Soto Norte, consideradas importantes para mejorar la movilidad y facilitar la conexión entre diferentes zonas del departamento.

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Remolina destacó que buena parte de los proyectos priorizados ya cuenta con estudios y diseños en fase 3, por lo que el principal reto es conseguir el respaldo financiero y la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar hacia su ejecución.

“Es una lista de proyectos importantes, donde la gran mayoría son proyectos que ya están en fase 3 y que lo que se necesita es el impulso del Gobierno Nacional para llevarlos a cabo durante los próximos cuatro años”, afirmó el director ejecutivo de ProSantander.

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La propuesta de la Alianza por Santander busca que estas iniciativas sean tenidas en cuenta en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de asegurar su continuidad y facilitar la gestión de recursos para su ejecución.