“Grotesco”: presidente de la Corte Suprema por descalificaciones de Petro a magistrados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Tejeiro, hizo un llamado a la mesura y al respeto en el debate público, luego de las recientes descalificaciones del presidente Gustavo Petro contra magistrados de las altas cortes, en particular contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional.

El pronunciamiento se da tras una publicación que hizo el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter), en la que reposteó una imagen del magistrado Ibáñez acompañada del mensaje: “Es inaceptable e impresentable que la reforma pensional, que surtió todos los trámites en el Congreso para ser aprobada, lleve más de 5 meses retenida por este sujeto (...) ¿Cuánto le pagaron los fondos de pensiones?”.

El presidente Gustavo Petro añadió un comentario propio en el que escribió: “Es un arconte”, término que desató controversia por el tono despectivo del mensaje.

Ante esta situación, el magistrado Tejeiro enfatizó que el disenso es un componente esencial de la democracia, pero que debe manifestarse con respeto.

“En las democracias el disenso es un elemento fundamental (...) Lo que no está bien es que los desacuerdos se expresen de manera agresiva o inadecuada por cualquier ciudadano, sea quien sea”, señaló el presidente de la Corte Suprema.

Tejeiro agregó que la libertad de opinión debe ejercerse sin caer en la violencia verbal ni en la descalificación personal.

“La democracia permite la expresión de opiniones diversas. Lo que no está bien es el disenso grotesco, irrespetuoso, desprovisto de amabilidad y respeto con que debemos dirigirnos todos los ciudadanos hacia los demás”, afirmó.

El mensaje del alto magistrado se interpreta como una respuesta institucional a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y el poder judicial, en medio de la expectativa por las decisiones de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, una de las iniciativas más del Gobierno Petro.

Adicionalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se sumó al debate tras la propuesta del Gobierno Nacional para convocar una constituyente.

"Antes de hablar sobre reformas, hablemos de cumplimiento de la constitución", dijo.