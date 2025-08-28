Publicidad

Hallan cuerpo de abuelo que cayó a río cuando intentaba cruzar por tarabita en Santander

La comunidad hizo un llamado a la Alcaldía de Jordán para reforzar la seguridad en los pasos artesanales que continúan siendo utilizados por los habitantes de la región.

Tarabita en Santander.jpg
Imágenes de archivo. Tarabita en Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 28, 2025 08:07 a. m.

Después de cuatro días de intensa búsqueda, organismos de socorro hallaron el cuerpo sin vida de Luis Jesús Carrillo, un agricultor de 71 años que había desaparecido el pasado 24 de agosto tras caer al río Chicamocha cuando intentaba cruzar en una tarabita.

El hallazgo se produjo metros abajo del casco urbano de Jordán Sube, en el sector conocido como El Tablazo, vereda La Peña del municipio de Los Santos, Santander. La operación estuvo a cargo de unidades del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la Policía y habitantes de la zona.

Según los reportes oficiales, el adulto mayor intentaba atravesar el afluente en una tarabita, un medio artesanal de transporte usado en áreas rurales, en el sector Las Hamacas, límite entre Jordán, Los Santos y Aratoca, cuando perdió el equilibrio y cayó al agua.

El alcalde de Jordán, Julián Muñoz Ruiz, confirmó que la emergencia fue reportada por la comunidad alrededor de las 5:30 p. m. del sábado: “Me informó la comunidad que un hombre adulto mayor cayó al río. De inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se avisó a los organismos de socorro”, indicó el mandatario.

El cuerpo de Carrillo fue entregado a las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

La comunidad de Jordán lamentó el caso y reiteró el llamado a reforzar la seguridad en los pasos artesanales que continúan siendo utilizados por los habitantes de la región.

