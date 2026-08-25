Hallan restos óseos de dos personas durante obras de gasificación en Piedecuesta

Un hallazgo que ahora es materia de investigación se registró en la vereda Granadillo, sector San Luis, zona rural de Piedecuesta, donde trabajadores que adelantaban excavaciones para la instalación de redes de gas encontraron restos óseos que, preliminarmente, corresponderían a dos personas.

El descubrimiento ocurrió el 13 de agosto de 2026, hacia las 3:00 de la tarde, cuando los obreros realizaban trabajos de excavación y localizaron una cavidad profunda en el terreno. En su interior fueron encontrados los restos óseos, aparentemente de dos individuos, que se encontraban enterrados directamente sobre la tierra y dentro de una pequeña cueva.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el topógrafo Sebastián Caicedo fue informado del hallazgo al día siguiente, cuando inició su jornada laboral, y procedió a comunicar la situación a la empresa responsable de las obras y a la Policía Nacional.

La propietaria del predio explicó que no pudo realizar el reporte de manera inmediata debido a que en el sector no había señal telefónica. Además, entregó un dato que abrió una de las principales hipótesis alrededor del hallazgo: hace aproximadamente 20 años también se habrían encontrado restos óseos en ese mismo lugar, por lo que algunos habitantes consideran que podría tratarse de un antiguo cementerio indígena.



Por ahora, no existe confirmación de que los restos pertenezcan a población indígena. La Policía informó que se trata de restos óseos sin identificar y que las circunstancias de la muerte, posibles lesiones y demás características deberán ser establecidas mediante los estudios correspondientes.

Autoridades confirmaron el hallazgo de restos óseos durante las obras de instalación de redes de gas en las veredas San Luis y El Granadillo, en Piedecuesta, Santander. Expertos investigan para establecer su origen e identidad #MañanasBlu pic.twitter.com/8Aly0lGvvQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2026

El grupo de criminalística de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó la inspección técnica, fijación fotográfica y recolección de los restos, además de adelantar labores de verificación y entrevistas en el sector.

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Los vecinos señalaron que, hasta donde conocen, no se han reportado personas desaparecidas recientemente en esa zona rural de Piedecuesta, por lo que tampoco se descarta que los restos tengan una antigüedad considerable.

¿Podrían ser restos arqueológicos?

La posibilidad de que se trate de un antiguo contexto funerario indígena deberá ser determinada por especialistas. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) establece que los restos óseos pueden hacer parte del patrimonio arqueológico y que los hallazgos fortuitos durante obras deben ser reportados y evaluados técnicamente.

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De hecho, durante 2026 el ICANH atendió un caso similar en San Agustín, Huila, donde trabajadores encontraron evidencias de posibles contextos funerarios prehispánicos durante obras de instalación de tubería. En ese caso se recomendó suspender excavaciones pendientes y aplicar medidas de manejo arqueológico.

En el caso de Piedecuesta, será la investigación forense y, de ser necesario, la valoración arqueológica especializada la que permita establecer quiénes fueron las personas cuyos restos fueron encontrados, cuándo murieron y si el lugar corresponde efectivamente a un antiguo sitio funerario indígena.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de Santander mantienen el hallazgo como restos óseos sin identificar y con móviles por establecer.