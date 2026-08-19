19 años después entregan restos de dos víctimas de falsos positivos en Santander

Después de 19 años de incertidumbre y dolor, las familias de Diomedes de Jesús Daza Williams y Luis Alexander Cáceres Angarita recibieron sus restos en una entrega digna realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.

Los dos hombres, quienes se desempeñaban como vendedores y vivían en Bucaramanga, fueron asesinados el 5 de septiembre de 2007 en el municipio de Tona y posteriormente presentados falsamente como integrantes de un grupo armado muertos en combate por la Quinta Brigada del Ejército.

De acuerdo con los hallazgos conocidos durante las investigaciones y los aportes de verdad entregados ante la JEP por comparecientes, Diomedes y Luis Alexander no eran guerrilleros. Ambos habrían sido engañados mediante falsas ofertas de trabajo, trasladados hasta la zona y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron además vestidos con prendas militares para hacerlos pasar como bajas en combate.

La información aportada ante la JEP permitió reconstruir los hechos y avanzar en la identificación y recuperación de los cuerpos, cerrando un ciclo de casi dos décadas de búsqueda para sus familias.



Familias reciben los restos de dos vendedores asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército hace 19 años en Tona, Santander. La JEP, la UBPD y la Fiscalía realizaron la entrega en un acto cumplido en Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/y8b7oc0zJ8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2026

La entrega digna se convirtió en un momento especialmente significativo para los allegados de las víctimas, quienes durante 19 años tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y el peso de una versión que los señalaba injustamente como integrantes de grupos armados.

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Sara Angarita Toro, madre de Luis Alexander Cáceres Angarita, expresó durante el acto: “Hijo mío, te fuiste demasiado pronto, pero el amor que sembraste en mi corazón permanecerá en mis recuerdos para siempre”. También manifestó su agradecimiento porque ahora podrá contar con un lugar para visitarlo y honrar su memoria.

Por su parte, Gladys Otilia Otero Carreño, pareja sentimental de Diomedes de Jesús Daza Williams, destacó el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la entrega representa una forma de recuperar la tranquilidad después de tantos años.

📍 #UBPDAmazonas | La primera intervención forense de la UBPD en el cementerio municipal de Leticia abre caminos para la búsqueda. La intervención permitió recuperar un cuerpo de interés para la búsqueda y obtener información clave.



📰 Más información 🔗https://t.co/j84yXDJF9l" — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) August 18, 2026

El caso se enmarca en las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por integrantes de la Fuerza Pública como personas muertas legítimamente en combate.

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La JEP ha documentado patrones de este tipo de crímenes y ha escuchado los aportes de comparecientes que han reconocido responsabilidades. En este caso, cuatro comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos, según la información entregada por la jurisdicción.

"Para las familias de Diomedes y Luis Alexander, la recuperación y entrega de sus cuerpos no solo permitió despedirlos después de 19 años, sino también recuperar sus nombres y dignidad frente a una versión que los presentó injustamente como combatientes", dijo Manue Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander.

La entrega digna representa así un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los ‘falsos positivos’ en Santander.