HIC, único hospital en el mundo certificado por la JCI en trasplante cardíaco pediátrico

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) alcanzó un hito histórico para la medicina nacional: su programa de Cuidado Clínico de Trasplante Cardíaco Pediátrico fue certificado como Centro de Excelencia por la Joint Commission International (JCI), el organismo acreditador en salud más prestigioso del mundo.

Con esta distinción, el instituto, ubicado en Floridablanca, se convierte en el único centro fuera de Estados Unidos en recibir este reconocimiento, posicionándose como líder global en esta área altamente especializada.

La certificación representa un sello de garantía para las familias colombianas, al validar que los niños atendidos en el HIC reciben cuidados clínicos basados en los estándares internacionales más estrictos, con procesos diseñados para proteger su vida y su corazón.



Dos décadas de preparación y un liderazgo indiscutible

El reconocimiento llega tras casi veinte años de trabajo continuo. Desde 2006, el equipo del HIC ha practicado 68 trasplantes de corazón en niños, muchos en estado crítico o con cardiopatías congénitas complejas. Esta experiencia lo ha consolidado como un centro de referencia nacional, al punto que en 2022 realizó cerca de la mitad de los trasplantes cardíacos pediátricos del país, según la Revista Colombiana de Cardiología.

El doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la FCV, destacó que este logro es fruto del compromiso institucional con la calidad y la mejora continua.



“El reconocimiento es muy significativo para todos los que trabajamos cada día por ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Refleja nuestro compromiso con la excelencia clínica y reafirma el camino hacia 2030, con la meta de consolidar 100 centros de excelencia en distintas especialidades”, afirmó.

Un modelo de atención integral y capacidades únicas en el país

Además de su trayectoria médica, el programa cuenta con una infraestructura logística sin precedentes: el HIC es la única institución de salud en Colombia con un avión ambulancia propio, equipado para trasladar simultáneamente pacientes y órganos como el corazón. Esta capacidad permite actuar con inmediatez en procedimientos donde cada minuto es decisivo.

El doctor Javier Castro, jefe del Programa de Falla y Trasplante Cardíaco Pediátrico, señaló que en muchos casos el trasplante es la única alternativa para salvar la vida de los niños cuando otros tratamientos dejan de ser efectivos. “Muchos pacientes llegan en estado crítico, pero en algunos logramos estabilizarlos y evitar el trasplante, lo que también es un gran logro”, aseguró.

Niños a la espera y un desafío persistente

Según el Instituto Nacional de Salud, en el país 28 personas esperan un trasplante de corazón, cuatro de ellas menores de 18 años. La escasez de donantes pediátricos sigue siendo uno de los retos más grandes, especialmente entre los bebés, donde influyen criterios estrictos de compatibilidad sanguínea y tamaño corporal.

A pesar de estos desafíos, el HIC mantiene resultados comparables con los mejores centros del mundo, garantizando supervivencia y calidad de vida para decenas de niños y sus familias.



¿Qué es la JCI?

La Joint Commission International es la entidad acreditadora de servicios de salud más reconocida globalmente. Desde hace más de dos décadas evalúa el cumplimiento de estándares rigurosos de calidad, seguridad del paciente y desempeño clínico, y solo certifica a instituciones que demuestran procesos sólidos y sostenidos en el tiempo.