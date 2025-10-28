En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hombre se hacía pasar por mototaxista para abusar de mujeres en San Gil

Hombre se hacía pasar por mototaxista para abusar de mujeres en San Gil

El hombre abordaba a las mujeres que transitaban por zonas apartadas y les ofrecía el servicio de mototaxi. Posteriormente las abusaba.

Foto abusador San Gil.jpeg
Alias 'Rastas', presunto abusador sexual capturado en San Gil.
// Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

La Policía de Santander capturó a Luis Alberto Mancilla, de 41 años, conocido con el alias de ‘Rastas’, y quien es el presunto responsable de varios casos de abuso sexual en el municipio de San Gil. La detención se produjo en la terminal de transportes, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acceso carnal violento.

La captura de ‘Rastas’ se logró después de un trabajo conjunto entre la Policía, a través de la Seccional de Investigación e Inteligencia Policial, y la Fiscalía Séptima de San Gil, que permitió esclarecer los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre en el sector conocido como La Cruz del Mochuelo, donde una mujer fue abordada, sometida y abusada sexualmente.

Según las investigaciones, el detenido se hacía pasar por mototaxista para acercarse a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes y estudiantes, a quienes atacaba cuando se encontraban solas. Las autoridades establecieron que el hombre contaba con antecedentes por homicidio, lesiones personales y abuso sexual, lo que evidencia su alto grado de peligrosidad.

El proceso investigativo incluyó la inspección técnica de los lugares de los hechos, entrevistas a víctimas y testigos, análisis genéticos y periciales, además del reconocimiento fotográfico y la revisión de videos de cámaras de seguridad, elementos que permitieron vincularlo con los delitos.

Durante las audiencias concentradas, un Juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible participación en otros casos similares registrados en la región.

