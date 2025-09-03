Hospital de Floridablanca entra nuevamente en saneamiento fiscal por crisis económica

El Hospital San Juan de Dios de Floridablanca atraviesa una de sus peores crisis económicas, que en los últimos días llevó al despido de 17 trabajadores asistenciales, hecho denunciado por el sindicato de la institución. Ante la situación, el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, anunció que el centro asistencial ingresará nuevamente a un plan de saneamiento fiscal y financiero, con el respaldo de la Gobernación.

El funcionario explicó que el hospital necesita apalancar recursos por cerca de $9.400 millones para cubrir sus pasivos y garantizar la continuidad de los servicios. Según Prada, el gobernador Juvenal Díaz se comprometió a entregar $5.000 millones en la vigencia 2026 y $4.400 millones en 2027.

“Para que el hospital siga funcionando es indispensable este nuevo programa de saneamiento fiscal y financiero. Todos sabemos que en este momento hay una crisis financiera del sistema de salud humanitaria, pero el compromiso del departamento de Santander es con el hospital San Juan de Dios de Floridablanca y con todos los usuarios”, señaló el secretario Prada.

La gerente del hospital, Mónica Barrios, calificó el anuncio como una oportunidad para mantener la viabilidad de la institución.

“Con estos $9.400 millones podremos cubrir pasivos y asegurar la operación del hospital, no solo para Floridablanca sino para todo el departamento de Santander”, dijo la funcionaria.

Desde el sindicato, su presidenta Mary Flórez destacó el compromiso de la Gobernación, pero pidió garantías para los trabajadores.

“Fue importante que el gobernador se comprometiera con los recursos. Ahora esperamos que se revisen los despidos, pues la intención de la gerente es no vulnerar los derechos de los empleados y se evaluarán casos para posibles reintegros”.

El secretario de Salud también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se ponga al día con las deudas pendientes por la atención a migrantes, que ascienden a $5.300 millones. “Esos recursos serían un alivio clave para el hospital en este momento”, puntualizó Prada.