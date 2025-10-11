Hospital San Camilo de Bucaramanga logra acuerdo de pago con Nueva EPS tras millonaria deuda

El Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga anunció la firma de un acuerdo de pago con la Nueva EPS, luego de varias semanas de incertidumbre y tensiones por una deuda que superaba los $12.000 millones.

Este convenio busca aliviar la difícil situación financiera del centro asistencial y garantizar la continuidad en la atención de más de 7.000 pacientes que reciben tratamientos de salud mental en el departamento.

El acuerdo se logró tras gestiones entre la agente especial interventora del hospital y la dirección de la Nueva EPS, en un proceso de diálogo que permitió establecer compromisos financieros y un cronograma de pagos para sanear las obligaciones pendientes.

Durante las últimas semanas, trabajadores, pacientes y familiares habían realizado protestas pacíficas frente a las instalaciones del hospital, reclamando por la suspensión de algunos servicios y los retrasos en el pago de salarios, situación que afectó directamente la atención médica.



De acuerdo con Claudia Benavides, vocera de la Alianza por la Salud Mental, la crisis ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de más de 7.800 pacientes, lo que equivale a cerca del 45 % de la atención total que presta el San Camilo, el único hospital público especializado en salud mental de Santander.

“Estamos muy preocupados por la no continuidad de los tratamientos. Esto no solo afecta la efectividad de los medicamentos, sino también el funcionamiento del hospital, los salarios del personal, los insumos médicos y los servicios básicos”, señaló Benavides.

Con el nuevo acuerdo, el Hospital San Camilo podrá retomar plenamente sus servicios asistenciales, garantizar la estabilidad laboral de su personal y asegurar la atención integral a los usuarios afiliados a la Nueva EPS.

#Atención Nueva EPS logra acuerdo con el Hospital Psiquiátrico San Camilo para pagar millonaria deuda tras protesta de pacientes y trabajadores en Bucaramanga. "Se restablece los servicios médicos a los usuarios", dice el comunicado #VocesySonidos pic.twitter.com/C8PLadjrmt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2025

Las directivas de la institución agradecieron la disposición de la aseguradora para resolver la situación y reiteraron su compromiso de seguir trabajando con transparencia, responsabilidad y enfoque humanizado en la atención en salud mental.

El Hospital San Camilo presta servicios a pacientes de Santander, Norte de Santander, Cesar y Magdalena Medio.