Incendio arrasó cuatro hectáreas de vegetación en Los Santos, Santander: imágenes

Un incendio forestal se presentó sobre las 2:00 pm el lunes, en Los Santos, Santander, específicamente en la vereda Rosa Blanca. La conflagración afecto alrededor de tres a cuatro hectáreas de vegetación nativa y de pastizales.

La rápida y oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que las llamas se propagaran y causaran afectaciones a viviendas, ni pérdida de vidas. La emergencia se presentó en medio de las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en esta región, condiciones que han incrementado el riesgo de incendios forestales y conatos en áreas rurales y de reserva natural.

En lo corrido de la temporada seca que inició a mediados de diciembre, se han registrado incendios forestales en Curití, Piedecuesta, Charalá y Los Santos. Pedro Conde, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander dijo, “por fortuna los cuerpos de bomberos se encuentran preparados y los organismos de socorro para apoyar”.

🚒🔥Gracias a la oportuna labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Los Santos, se logró controlar un incendio forestal en el sector vereda Rosa Blanca, evitando su propagación y posibles afectaciones a viviendas y predios aledaños. pic.twitter.com/rApoYXvZIH — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) January 5, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, la actuación del personal de bomberos fue clave para proteger a la comunidad y mitigar posibles daños ambientales, teniendo en cuenta la cercanía del incendio con predios aledaños y sectores habitados.

Paralelamente, desde la Sala de Crisis se mantiene un monitoreo permanente y articulado con los 87 municipios del departamento, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier alerta o conato de incendio. Esta estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a emergencias asociadas a la temporada seca y las elevadas temperaturas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención , “invitamos a las comunidades a evitar quemas de vegetación, de basura. Aquellas personas que todavía salen a paseos de ollas, a apagar totalmente las fogatas que se realicen porque el daño ambiental es para todo el departamento”, expresó Conde.

Finalmente, destacaron el compromiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de los organismos de gestión del riesgo, para enfrentar las emergencias que se presentan durante esta temporada climática.