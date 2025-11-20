Industrializarán procesos de producción de papa y leche en El Cerrito, Santander

La crisis que viven los campesinos y productores de papa en El Cerrito y otros municipios de la provincia de García Rovira, en Santander, está impulsando la puesta en marcha de dos proyectos que buscan industrializar la producción de papa y leche en la región. Las iniciativas, que contemplan la instalación de una lavadora de papa y una planta de pasteurización de leche, comenzarían a operar a mediados de 2026.

El ingeniero Hugo Rodríguez, productor de papa de El Cerrito, explicó que el próximo 4 de diciembre se realizará la socialización de los proyectos junto a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

“Estos proyectos los gestionamos por la crisis papera que hemos tenido en los últimos meses y años. Queremos generar valor agregado y poder entregar una papa limpia, aprovechar los subproductos y reducir el desperdicio”, afirmó.

Rodríguez señaló que el proyecto para la industrialización de la papa permitirá producir papa lavada, papa para tajo, papa de tercera y concentrado a partir del material que hoy se pierde en las cosechas. Las dos iniciativas representan una inversión cercana a los $25.000 millones y vinculan a cerca de 2.000 papicultores y productores de lácteos de El Cerrito y municipios vecinos.



El alcalde de El Cerrito, Luis Felipe Rivera, sostuvo que se trata de un proyecto de impacto regional para toda García Rovira, donde cinco municipios dependen de la producción de papa. Destacó que el valor agregado permitiría a los agricultores acceder a mercados más grandes.

“Con papa seleccionada y procesada vamos a poder vender a los grandes supermercados. También se podrá producir harina de papa y otros derivados”, explicó.

Sobre el proyecto de leche, el mandatario anunció que el municipio aportará el terreno y la ADR la implementación de la planta pasteurizadora, que será administrada por asociaciones campesinas.

“Con esta planta se beneficiarían unas 2.000 personas, y el objetivo es que el litro de leche no se siga pagando a $2.000, sino a un valor más justo. Vamos a poder producir leche en polvo, leche descremada y otros derivados”, aseguró.

Tanto el alcalde como los productores señalaron que la socialización del 4 de diciembre será clave para conformar la junta que administrará los proyectos y definir los pasos para su ejecución. La meta es que, a partir de mediados de 2026, los primeros productos industrializados de papa y leche comiencen a llegar a las plazas de mercado de la región.