Productores de Tona, Cerrito y Berlín celebran éxito de la ‘Papatón’ en Bucaramanga

Más de 3.150 bultos de papa cultivados por campesinos de distintos municipios del departamento se vendieron en la gran jornada de la ‘Papatón’, realizada durante este fin de semana.

La actividad, liderada por la Secretaría de Agricultura y desarrollada en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, contó con una masiva participación de ciudadanos que se unieron para apoyar a más de 2.000 familias campesinas dedicadas al cultivo de este producto, especialmente, en municipios como Tona, Cerrito, Concepción, Carcasí y Guaca.

Según explicó Luis Emilio Acosta Hernández, secretario de Agricultura de Santander, la jornada permitió ofrecer precios justos tanto para los agricultores como para los consumidores.

“La Papatón se desarrolló con éxito durante este fin de semana, con gran acogida por parte de los santandereanos. El próximo 24 y 25 de octubre realizaremos una nueva jornada para seguir apoyando al campo, y les estaremos contando cuales son los puntos donde se ubicarán los paperos de Santander ”, aseguró el funcionario.

La iniciativa busca aliviar la difícil situación económica que atraviesan los productores por los bajos precios del mercado convencional y la entrada de papa importada, que ha reducido significativamente sus ingresos.

Angie Rodríguez, cultivadora del corregimiento de Berlín, señaló que la compra del producto en el mercado tradicional no compensa los costos de producción.

“Por lo general nos compran los bultos de papa a 35.000 pesos, con eso no alcanzamos a recuperar ni la inversión. Además, con la llegada del producto extranjero estamos cada vez más afectados, no alcanzamos ni a pagar los préstamos del banco”, explicó.

Otro productor comentó que estas jornadas les permiten recuperar parte de lo invertido.

“Allá en el campo estamos trabajando a pérdida. Los abonos y la mano de obra están muy caros, pero aquí hemos podido vender bien y la gente ha sido muy colaboradora”, agregó.

La Secretaría de Agricultura anunció que continuará realizando estas jornadas solidarias en diferentes municipios, como parte de la estrategia para fortalecer el campo santandereano y promover el consumo de productos locales.

