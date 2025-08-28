Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan muerte de conductor en vía a Puerto Wilches: testigos escucharon disparos

Investigan muerte de conductor en vía a Puerto Wilches: testigos escucharon disparos

Conductor de tractomula murió en lo que se pensó, incialmente, era un accidente de tránsito. Pero versiones de testigos pusieron a investigar a las autoridades sobre un posible homicidio.

tractocamión puerto wilches.jpg
Tractocamión accidentado en posible ataque armado en Puerto Wilches
// Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 06:15 a. m.

Un trágico hecho se registró en la vía que comunica a Puente Sogamoso con el municipio de Puerto Wilches, en Santander, donde un tractocamión cargado con cemento terminó volcado tras perder el control.

En un primer momento, se pensó que se trataba de un accidente de tránsito, pero las versiones preliminares revelan un panorama más grave: el conductor habría sido víctima de un ataque armado. Testigos señalan que el hombre recibió varios disparos mientras conducía, lo que le habría hecho perder el control del vehículo.

El impacto fue fatal. El conductor murió en el lugar y su cuerpo quedó atrapado dentro de la cabina del automotor.

Las autoridades llegaron hasta el sitio para adelantar el levantamiento del cadáver y recopilar información que permita esclarecer los móviles del hecho. De momento, no se descarta que detrás de esta acción estén grupos armados que hacen presencia en el Magdalena Medio.

El hecho ha generado gran consternación en la región, donde la comunidad pide mayor seguridad en las vías para evitar que tragedias como esta se repitan.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Puerto Wilches

Inseguridad

Santander

Blu Radio

Noticias de hoy