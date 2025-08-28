Investigan muerte de conductor en vía a Puerto Wilches: testigos escucharon disparos

Un trágico hecho se registró en la vía que comunica a Puente Sogamoso con el municipio de Puerto Wilches, en Santander, donde un tractocamión cargado con cemento terminó volcado tras perder el control.

En un primer momento, se pensó que se trataba de un accidente de tránsito, pero las versiones preliminares revelan un panorama más grave: el conductor habría sido víctima de un ataque armado. Testigos señalan que el hombre recibió varios disparos mientras conducía, lo que le habría hecho perder el control del vehículo.

El impacto fue fatal. El conductor murió en el lugar y su cuerpo quedó atrapado dentro de la cabina del automotor.

Las autoridades llegaron hasta el sitio para adelantar el levantamiento del cadáver y recopilar información que permita esclarecer los móviles del hecho. De momento, no se descarta que detrás de esta acción estén grupos armados que hacen presencia en el Magdalena Medio.

El hecho ha generado gran consternación en la región, donde la comunidad pide mayor seguridad en las vías para evitar que tragedias como esta se repitan.