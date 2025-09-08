Invías logra acuerdo con comunidades por transversal del Carare: “ojalá cumplan”

Tras varias semanas de protestas y bloqueos en la Transversal del Carare, las comunidades de la región y el Gobierno Nacional llegaron a acuerdos que permitirán el levantamiento del paro que había sido anunciado para este 9 de septiembre.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que, en mesa de concertación con los líderes del movimiento, se definieron compromisos como la supervisión directa de los contratos de obra, la implementación de medidas de prevención de derrumbes y la priorización de la vía Vélez - Landázuri, uno de los tramos más críticos de la región.

El director encargado del Invías, Jhon Jario González, señaló que las peticiones de las comunidades fueron escuchadas y que este 9 de septiembre se socializarán los compromisos alcanzados en una reunión programada en el municipio de Landázuri.

“Hemos escuchado a la comunidad del Carare, en donde tienen unas peticiones importantes sobre el estado de la Transversal del Carare. En esta reunión concluimos informar los acuerdos que tuvimos con el Comité de Paro de la Transversal el próximo 9 de septiembre, en donde se le va a contar a toda la comunidad las inversiones que se destinarán a este corredor vial”, afirmó González.

Las comunidades de las provincias de Vélez y de la región del Opón Carare habían anunciado nuevas jornadas de protesta debido a la falta de acuerdos concretos, convocando a alcaldes, personeros, concejales, líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal a movilizarse en el sector de La Cadena.

Sin embargo, tras la concertación con el Invías, el comité de paro confirmó que se levantará la manifestación una vez se formalicen los compromisos, lo que permitirá avanzar en la recuperación de esta vía estratégica para la conectividad del sur de Santander con el Magdalena Medio.