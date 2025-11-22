En vivo
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Santanderes

Lluvias torrenciales ponen en alerta a Santander: hay 56 municipios en riesgo

Autoridades advierten que las precipitaciones continuarán y aumentan vigilancia en zonas cercanas a ríos, quebradas y corredores viales. Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres entre los municipios más expuestos.

Emergencia por lluvias en Barrancabermeja .JPG
Imagen de la Oficina de Gestión del Riesgo. Emergencia por lluvias en Barrancabermeja
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

