Justicia confirma condena por corrupción contra el alcalde de El Playón, Santander

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó, en segunda instancia, la condena siete años y tres meses de prisión contra el alcalde de El Playón, Santander, Luis Ambrosio Alarcón López, por irregularidades cometidas en la contratación pública durante su primera administración en 2009.

El fallo ratifica la decisión emitida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga, que lo halló responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la Fiscalía, Alarcón firmó dos contratos bajo urgencia manifiesta sin agotar los procedimientos legales, el primero, firmado el 29 de octubre de 2009, por más de $4 millones, para la compra de materiales como cemento y mangueras, destinados a la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara.

El segundo, firmado el 6 de noviembre de ese mismo año, por $35 millones, destinado a financiar las ferias y fiestas del municipio.



Las autoridades demostraron que en ambos procesos el entonces alcalde no realizó estudios previos, omitió el proceso de selección del contratista, no suscribió acuerdo escrito y tampoco obtuvo certificados de disponibilidad ni registros presupuestales.

La investigación también reveló que Alarcón suscribió una letra de cambio por $11 millones para gastos municipales sin sustento legal, lo que derivó en demandas contra el municipio y evidenció un uso indebido de los recursos públicos.

Por estos hechos, además de la pena intramural, el mandatario deberá pagar una multa superior a $201 millones y quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.

Pese a la confirmación del Tribunal, no se ha emitido orden de captura, por lo que la defensa del alcalde, en cabeza del abogado Jhon Franco, anunció que llevará el caso a casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que permitirá que Alarcón permanezca en libertad mientras se resuelve la última instancia.

El caso continúa en seguimiento judicial y mantiene la atención pública en El Playón y en el departamento de Santander.