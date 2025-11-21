En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Justicia confirma condena por corrupción contra el alcalde de El Playón, Santander

Justicia confirma condena por corrupción contra el alcalde de El Playón, Santander

El alcalde fue hallado responsable de apropiarse de recursos y contratar sin requisitos legales para el año 2009 en su primer mandato; pese a la condena, el mandatario que ejerce por tercera vez el cargo.

Luis Ambrosio Alarcón López alcalde del Municipio de El Playón.
Luis Ambrosio Alarcón López alcalde del Municipio de El Playón.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad