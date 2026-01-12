Luto en Santander: dos hombres murieron en hechos ocurridos en ríos del departamento

Las fuertes lluvias del fin de semana dejaron a su paso una jornada marcada por la tragedia en Santander, luego de que dos hechos independientes cobraran la vida de dos hombres en distintos puntos del área metropolitana y su provincia.

La primera emergencia se registró en la mañana de este domingo 11 de enero, en la vía que comunica a Bucaramanga con Matanza, a la altura del sector del Ecoparque El Espino, donde una camioneta terminó en las aguas del río Suratá.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Matanza, Óscar Durán, explicó que la alerta fue recibida en las primeras horas del día.

“Fuimos informados muy temprano sobre una camioneta que había caído al río, pero cuando llegamos al lugar el conductor no estaba. Según relataron los familiares de la víctima, el hombre viajaba en horas de la madrugada desde Bucaramanga y, al parecer, perdió el control del vehículo”, señaló el oficial.



La víctima fue identificada como Ervin Lizcano Garcés, conductor del vehículo, quien presuntamente habría sufrido el accidente debido a las condiciones climáticas adversas, la pérdida de visibilidad en la vía y el deterioro del corredor vial, que en varios tramos presenta pérdida de banca, lo que habría provocado que el automotor se saliera de la carretera y cayera al afluente.

Un amplio operativo de búsqueda fue desplegado por el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la comunidad, logrando ubicar el cuerpo sin vida del hombre cerca de tres kilómetros aguas abajo, en jurisdicción del municipio de Charta.

En otro río en el municipio de Piedecuesta, otro hecho conmocionó a los habitantes del barrio Hoyo Grande, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre a orillas del río de Oro.

Residentes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre sobre unas piedras, en el río, por lo que unidades de la Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil realizaron la recuperación del cuerpo.

De acuerdo con el informe preliminar, no presentaba heridas visibles, por lo que las causas de la muerte son materia de investigación.