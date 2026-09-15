Más de 2.000 familias esperan desde hace 3 años un puente en San Andrés, Santander

Habitantes de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, Santander, denuncian que llevan cerca de tres años y medio esperando la construcción de un puente que, según aseguran, ya cuenta con recursos asignados por la Gobernación.

La comunidad afirma que la obra avanza por algunas semanas y posteriormente queda abandonada, situación que ha generado preocupación entre las más de 2.000 familias que dependen de esta infraestructura para movilizarse.

Ante la falta de continuidad de los trabajos, los habitantes aseguran que actualmente deben utilizar una tarabita para cruzar, exponiendo sus vidas, especialmente durante las temporadas de lluvias.

Habitantes de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices aseguran que llevan 3 años esperando un puente que ya tendría recursos asignados. Denuncian que el contratista trabaja algunas semanas y luego abandona la obra #MañanasBlu pic.twitter.com/R2c185WOXn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 14, 2026

Pedro Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caracol, hizo un llamado a las autoridades departamentales para que se garantice la terminación de la obra y pidió al presidente Abelardo De La Espriella prestar atención a la situación.



La comunidad reclama respuestas al gobernador Juvenal Díaz sobre el estado del contrato, el cronograma de ejecución y las razones por las que, según su denuncia, los trabajos han sido suspendidos en diferentes momentos.