Médicos y enfermeras del hospital de Floridablanca protestan con velatón por falta de pago

Con una bandera gigante de Colombia y al grito de “No más promesas en el calendario, no más promesas queremos salarios”, médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca realizaron en la noche de este martes 4 de noviembre una nueva protesta frente a la sede nueva del centro asistencial.

El motivo de la protesta fue, nuevamente, el retraso en el pago de sus salarios, esta vez correspondiente al mes de octubre. Los trabajadores de la salud aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, pues, en menos de un mes, han salido a protestar en tres ocasiones reclamando lo mismo: el cumplimiento en el pago de sus sueldos.

Trabajadores del Hospital de Floridablanca protestaron para exigir el pago de sus salarios. En la manifestación denunciaron el retraso de sus sueldos. La movilidad estuvo bloqueada durante varios minutos en el municipio #MañanasBlu pic.twitter.com/2B6Vv6dFbo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2025

Mary Flórez, integrante del sindicato de trabajadores del hospital, señaló que la empresa Sortesalud, encargada de la operación del centro asistencial, ha incumplido los compromisos de pago adquiridos con el personal.

“Por la violación a los derechos de los trabajadores de la salud. Sortesalud les hizo firmar la liquidación el 7 de octubre prometiendo su pronto pago y no ha cumplido, mintiendo todo el tiempo. Por eso nos vemos obligados a hacer este plantón por el respeto a un salario digno, oportuno y decente. No se le miente más a los trabajadores de la salud, porque vocación no debe ser explotación”, expresó Flórez.



Los manifestantes reiteraron que seguirán realizando plantones pacíficos hasta que se les garantice el pago oportuno de sus sueldos y mejores condiciones laborales.

El pasado 22 de octubre, cansados de trabajar sin recibir sus salarios, médicos, enfermeras y personal asistencial del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca también salieron a las calles del municipio para exigir el pago de los dineros que les adeudan.

En esa oportunidad, igualmente, con una bandera gigante de Colombia y pancartas, los trabajadores realizaron un recorrido por las principales vías del centro de Floridablanca para llamar la atención del Gobierno Nacional y Departamental y denunciar la difícil situación económica que atraviesan debido al incumplimiento en los pagos.

Mary Flórez, enfermera del hospital y representante del sindicato de trabajadores, explicó que la crisis se debe a que las EPS no están girando los recursos correspondientes a los servicios prestados por el hospital.

“Tenemos 105 auxiliares de enfermería, 24 enfermeras profesionales, cuatro camilleros, cinco conductores y aproximadamente 270 trabajadores con sueldos humildes. Tenemos 41 médicos, personal entregado, médicos generales de excelente calidad, internistas y especialistas, todos sin salarios”, explicó Florez en su momento.

Consideró injusto que estén trabajando y no reciban sus salarios “nosotros necesitamos que las EPS paguen lo que nosotros producimos: 2.700 millones de pesos en un mes, y las EPS no nos pagan ni 600 millones.

El problema de la salud en Colombia es que las EPS se embolsillan la plata, no pagan a los hospitales y los hospitales no pagan a los trabajadores; esto es una cadena”, denunció Flórez.