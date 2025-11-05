En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Médicos y enfermeras del hospital de Floridablanca protestan con velatón por falta de pago

Médicos y enfermeras del hospital de Floridablanca protestan con velatón por falta de pago

El personal médico reclama el pago de sus sueldos del mes de octubre y liquidaciones de enero a agosto de 2025.

Velatón en el hospital de Floridablanca.
Velatón en el hospital de Floridablanca.
Foto: Sindicato trabajadores Hospital de Floridablanca
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad