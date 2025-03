Mineros de Santurbán marcharon en Bucaramanga contra Minambiente por zona de reserva

Pequeños mineros, campesinos, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga marcharon desde la sede de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) hasta la Gobernación de Santander, en contra de Minambiente y en rechazo al proyecto de resolución que establece un área de reserva temporal en Santurbán .

Mineros como Camilo Mora, del municipio de Vetas, reclamaron al ministerio la decisión de establecer una zona de reserva en Santurbán, sin que primero se resuelva la delimitación de esta extensa área que comparten los departamentos de Santander y Norte de Santander.

“Yo le quiero decir al gobierno que arregle primero lo del páramo, la delimitación pendiente porque no la han definido, pero que no nos haga una reserva y no nos pague con una ley que lo que hace no es más sino corrernos de Colombia. Como minero llevo más de 15 años y al pequeño minero no le ponen sino unas normas para cerrar las empresas, así como quiere Petro”, señaló Mora.

Según la Asociación de Pequeños Mineros, Asomineros, el área que quedaría como reserva es de 75.000 hectáreas afectando a 35.000 personas de seis municipios ubicados en la provincia de Soto Norte en el páramo de Santurbán.

Para los mineros, la decisión del Gobierno Nacional agrava la situación económica de las familias campesinas y se aumentaría la ilegalidad en la zona.

“Nos perjudica totalmente, nos está limitando el derecho al trabajo, está perjudicando a miles de familias y nos están condenando y empujando a la ilegalidad. Queremos trabajar la minería de forma legal, formalizarnos poco a poco mejorando nuestras prácticas, nunca hemos estado en contra del medio ambiente”, manifestó Jairo Leal, otro minero de Soto Norte.

También cuestionó que se estructure una zona de reserva sin tener en cuenta la situación actual de las comunidades. “Nos están empujando a la ilegalidad con estas zonas de reserva temporal que lo único que hacen es terminar con la economía y el trabajo de una región sin ser hechas técnicamente sin mirarlas como una alternativa que sea positiva para una región, es algo muy negativo”.

Los campesinos y mineros solicitaron la intervención del gobernador de Santander, Juvenal Díaz para buscar una mesa de trabajo y establecer un proceso de concertación con la nueva ministra de Ambiente.

Los líderes de Soto Norte advirtieron movilizaciones en las próximas semanas en Bogotá y la radicación de miles de firmas de los habitantes de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga, en rechazo a la resolución de Minambiente y para exigir la finalización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán, como lo ordenó la Corte Constitucional desde el año 2017.