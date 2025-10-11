Movilización masiva de pasajeros en Santander durante el último fin de semana de receso escolar

Durante el último fin de semana de la jornada de receso escolar, y puente festivo del día de la raza, miles de santandereanos y turistas aprovechan para viajar hacia diferentes destinos del país.

Desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga se reporta un incremento constante en la movilización de pasajeros hacia Medellín, la Costa Atlántica y los principales municipios del departamento, los destinos más solicitados en esta temporada.

De acuerdo con Jaime Pérez, gerente de la terminal, entre el viernes y el sábado se ha registrado una alta afluencia de viajeros. “Hemos tenido una buena movilización desde el viernes con 13.025 pasajeros,11.887 en origen y 1.138 en tránsito, movilizados en 784 vehículos. Este sábado, hasta el mediodía, 364 vehículos han salido desde la terminal con 4.215 pasajeros, pero se espera que la cifra aumente considerablemente en horas de la noche, ya que muchos compraron sus tiquetes con anticipación”, indicó el funcionario.

Para garantizar la seguridad de los viajeros, se reforzaron los controles de seguridad y la verificación de documentos con apoyo de la Policía de Tránsito, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes realizan campañas preventivas para fomentar el uso del transporte formal y evitar la piratería.



“La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con la Policía de Carreteras, activó estrategias para concientizar a las personas sobre la importancia de viajar de manera segura, utilizando empresas autorizadas y evitando el transporte informal”, agregó Pérez.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación a la terminal, no comprar tiquetes en la vía pública y utilizar únicamente empresas debidamente habilitadas, con el fin de prevenir estafas, accidentes y garantizar un retorno seguro hacia cada uno de los destino.

De igual manera, hicieron un llamado a la comunidad para no descuidar sus objetos personales dentro de la terminal y mantenerse atentos a su entorno durante la espera y el abordaje de los vehículos.