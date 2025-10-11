En vivo
Santanderes  / Tres accidentes de tránsito ya se han registrado en vías de Santander

Tres accidentes de tránsito ya se han registrado en vías de Santander

Un tractocamión volcado en el kilómetro 48 en la vía Bucaramanga – San Gil, y otros dos accidentes en la vía hacia el municipio del Socorro y Cúcuta, son los incidentes por exceso de velocidad e imprudencias viales registrados hasta el momento.

Accidentes de tránsito en Santander .JPG
Imagen de las autoridades. Accidentes de tránsito en Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Santander ha reportado tres accidentes de tránsito en distintas carreteras del departamento durante las últimas horas, según confirmó el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes de Santander.

“Estamos manejando la hipótesis de sobrecarga en estos vehículos, lo que puede afectar su estabilidad al tomar curvas, sumado a distracciones al conducir y al exceso de velocidad. Por ello, es importante recordar que estamos en un periodo de alto flujo vehicular”, señaló el comandante de la Polcía de tránsito y Transportes del Departamento.

El primero ocurrió en la vía que conecta Bucaramanga con San Gil, específicamente en el kilómetro 48, donde un tractocamión terminó volcado. Afortunadamente, en este incidente solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas, aunque sí se presentaron retrasos temporales en el tránsito debido a la obstrucción de la vía.

El segundo accidente se registró en la carretera hacia El Socorro, cuando un conductor de una camioneta, al intentar adelantar, cerró el paso a un bus de servicio público, generando un choque menor. No se reportaron personas heridas, pero sí se solicitó la intervención de las autoridades para controlar el tráfico en la zona.

Finalmente, el tercer incidente se presentó en la vía con rumbo a Cúcuta, aunque hasta el momento no se han reportado mayores detalles sobre los vehículos o personas involucradas.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas, especialmente en este fin de semana de alto flujo vehicular debido al cierre del receso escolar.

En Santander se han instalado 23 puestos de control en los principales corredores viales, con el apoyo de la Policía y el Ejército, quienes acompañan a los viajeros durante este puente festivo para garantizar su seguridad y el buen desarrollo de la movilidad.

