Niños, jóvenes y maestros hacen vibrar a Santander en el Festival del Tiple

Bucaramanga es el epicentro de la música andina colombiana con la segunda versión del Festival Nacional del Tiple, un evento que reúne a más de 500 intérpretes de todo el país y que hace parte de la programación de la Feria Bonita 2025.

Con el lema “Bucaramanga suena con el alma de Colombia”, el festival busca resaltar la importancia cultural de este instrumento tradicional, que ha acompañado la historia musical del país por generaciones.

El gran concierto central se realiza este viernes en el Parque de los Niños, con la participación de más de 200 tiplistas, incluidos decenas de niños y jóvenes santandereanos, lo que evidencia la fuerza de la tradición y su transmisión entre generaciones.

BLU Radio // Tiple // Foto: RTVC Sistema de medios públicos

“Este festival dignifica, honra y fortalece la identidad cultural de Santander. Nos emociona ver cómo nuevas generaciones se suman al amor por el tiple”, señaló Liliana Marcela Lombana, productora general del evento.

El concurso nacional de tiplistas se desarrolla en el Teatro Santander con la participación de músicos de departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Tolima y Bogotá. La gran final será el domingo 7 de septiembre a las 7:00 p. m., en el mismo escenario, donde se premiarán a los mejores intérpretes del país.

La jornada del domingo también incluye el Torbellinódromo al mediodía en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, un espectáculo que combina música y danza tradicional.

Los organizadores recordaron que Santander ha sido históricamente un referente de este instrumento, con concursos de larga trayectoria como el Concurso Nacional de la Guabina y el Tiple en Vélez y el Concurso Nacional de Tiple “Pedro Nel Martínez” en Charalá. Por eso, Bucaramanga aspira a consolidarse como la capital mundial del tiple.

Todos los eventos del Festival del Tiple son de entrada libre, pero para el Teatro Santander se requiere boleta gratuita, que se puede reclamar a través de la página oficial del festival o del mismo teatro, debido a los aforos permitidos.

El Festival Nacional del Tiple no solo fortalece la tradición musical de Santander, sino que también se proyecta como un referente nacional e internacional para los amantes de la música andina.