Nuevos detalles de homicidio de niña de 12 años en Rionegro, Santander; pescaba en un río

En medio de hechos confusos, que aún son materia de investigación, un hombre señalado de ser el presunto autor del homicidio de una menor de 12 años en zona rural de Rionegro, Santander, se entregó a las autoridades y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el coronel Luis Aurelio Fonseca, comandante de Operativos de Seguridad Ciudadana de Santander, “lamentable hecho en el que una menor de nacionalidad extranjera perdió la vida a través de una agresión con arma de fuego en el sitio conocido como Bambuco. La menor estaba pescando con su papá; según información del padre, mientras realizaban esta actividad un hombre les alumbró el rostro y disparó".

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial del municipio, pero debido a la gravedad de la herida falleció.

Ante la molestia de la comunidad, quienes exigían justicia, las autoridades desplegaron un operativo con unidades de inteligencia, investigación criminal y el Modelo Nacional de Servicio de Policía, logrando la individualización del presunto responsable, quien, según versiones, sería el cuidador de una mina ubicada cerca del río.

El hombre fue entregado a la Fiscalía y se espera que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.

Víctor Alfonso Prada, habitante del sector y quien intentó auxiliar a la menor, cuando vio llegar al padre con la niña en brazos, señaló que la situación ha generado conmoción porque ahora ni ellos pueden entrar al río por temor a un tiro.

“La mina estaba cerrada y, hace un año, la Agencia Nacional de Minería les volvió a otorgar el título. Para nosotros es preocupante, porque ese título ya había sido revocado y luego lo reactivaron. Ni siquiera hay personas del pueblo trabajando allí, y ahora no podemos acercarnos al río por temor a que nos disparen”, aseguró Prada.

Los habitantes de la zona también advierten que otras empresas estarían interesadas en obtener más títulos mineros, lo que podría restringir aún más el acceso al río.

Por el momento, aunque se ha intentado establecer contacto con el alcalde del municipio, Héctor Johanny Santana Muñoz, ha sido imposible comunicarse con él y no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Las autoridades continúan la recolección de pruebas y material en la zona.