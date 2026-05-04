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Ola de violencia en Santander: dos homicidios y cuatro heridos en ataques sicariales

Los casos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan identificar a los responsables.

FOTO ATAQUE SICARIAL BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Investigan ataque sicarial en Barrancabermeja- capturada de video de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Una nueva escalada de hechos violentos sacude a Santander. En menos de 24 horas, ataques sicariales registrados en Barrancabermeja, Bucaramanga y Piedecuesta dejaron un saldo de dos personas muertas y al menos cinco más heridas, entre ellas un menor de edad y un escolta.

En Barrancabermeja, dos hechos aislados con características similares encendieron las alarmas de las autoridades. En estos ataques, perpetrados por hombres armados, resultaron heridas cuatro personas. Entre los lesionados se encuentra un escolta, quien fue trasladado a un centro asistencial junto con las demás víctimas. Por ahora, se desconoce la identidad de los responsables, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

De manera paralela, en Bucaramanga y Piedecuesta se registraron otros ataques sicariales que dejaron dos hombres muertos y una persona más herida. Entre las víctimas fatales se encuentra un joven de 17 años, lo que ha generado especial preocupación entre la comunidad.

Según informaron las autoridades, una de las principales hipótesis apunta a disputas relacionadas con el tráfico de estupefacientes en estas zonas del área metropolitana de Bucaramanga.

Los casos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan identificar a los responsables y establecer si existe conexión entre los hechos violentos registrados en los distintos municipios.

Entretanto, el aumento de estos ataques ha generado inquietud entre los habitantes, quienes piden mayores medidas de seguridad y presencia de la fuerza pública para frenar la ola de violencia que afecta al departamento de Santander.

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