Paciente de Nueva EPS vive viacrucis en Bucaramanga por falta de camas en clínicas

La crisis por falta de camas en clínicas y hospitales de Bucaramanga mantiene en vilo a pacientes que necesitan procedimientos urgentes.

Uno de los casos más críticos es el de Alcides Porras Galvis, de 63 años, afiliado a la Nueva EPS, quién desde hace cuatro días espera ser trasladado a una clínica especializada en cardiología para la realización de un cateterismo.

Su hija, Andrea Porras, relató que la familia ha vivido un verdadero viacrucis. “Mi papá reside en San Gil y lo remitieron a Bucaramanga, está en la Clínica Gestionar Bienestar y desde el domingo se solicitó el traslado a la Fundación Cardiovascular, pero nueve clínicas lo han rechazado porque aseguran que no tienen camas. Su presión está controlada con medicamentos, pero no puede ser dado de alta porque tiene obstrucciones en el corazón”, explicó.

La Secretaría de Salud de Santander reconoció la gravedad de la situación. Claudia Amaya, titular de la cartera, señaló que “la red hospitalaria de Bucaramanga está asfixiada por las deudas que superan los 163 mil millones de pesos en diez instituciones, antes de la intervención de la Superintendencia de Salud. Esto impacta directamente la calidad y continuidad del servicio”.

El panorama es evidente en clínicas y hospitales de renombre como la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), una de las principales instituciones de referencia en el país, que suspendieron desde el pasado 5 de febrero la atención a los afiliados de la Nueva EPS en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular de Floridablanca.

Aunque la restricción no incluye la atención en urgencias vitales, sí afecta a miles de usuarios que requieren procedimientos especializados. Según la FCV, la deuda de la Nueva EPS con la institución asciende a 106 mil millones de pesos, lo que ha golpeado gravemente su operación y compromete la sostenibilidad del servicio.

En su momento, la Clínica Chicamocha también anunció el cierre de la sala de partos y de la UCI neonatal por la crisis financiera generada por las deudas de las EPS, especialmente de la Nueva EPS.

Mientras tanto, tras varios días de lucha de los familiares de Alcides Porras para lograr su ingreso a un hospital de mayor nivel, finalmente fue recibido en la Clínica Los Comuneros a las 7:30 p.m. de este lunes, gracias a las gestiones de la secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, y del Centro Regulador de Urgencias (CRUE).