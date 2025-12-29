Procuraduría abre acción preventiva por corrida de toros programada en Barbosa, Santander

La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para verificar si la Alcaldía de Barbosa, Santander, cuenta con los permisos y autorizaciones legales necesarios para la realización de una corrida de toros prevista para el próximo 1 de enero de 2025 en el coliseo de ferias del municipio, una decisión que ha generado amplio debate en la región.

La actuación fue ordenada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, mediante el Oficio 1943, fechado el 29 de diciembre de 2025, en respuesta a una petición elevada el pasado 23 de diciembre por el concejal de Bucaramanga Camilo Andrés Machado Ardila y el diputado de Santander Wilson Danovis Lozano Jaimes, quienes solicitaron la vigilancia preventiva para establecer si la administración municipal cumple con los requisitos legales para autorizar el evento.

De acuerdo con el documento oficial, el Ministerio Público verificará especialmente el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2385 de 2024, normativa que regula los espectáculos taurinos en Colombia y fija condiciones estrictas para su realización, así como el alcance de las competencias de la Alcaldía de Barbosa para otorgar los permisos correspondientes.

El proceso quedó registrado bajo los radicados E-2025-673502 e IUC-P-2025-4227802, y hace parte de las funciones de control preventivo que ejerce la Procuraduría para evitar posibles irregularidades administrativas que puedan comprometer el interés general.



Tras conocerse la decisión del ente de control, el diputado Wilson Danovis Lozano Jaimes celebró la apertura de la acción preventiva y manifestó su rechazo a este tipo de espectáculos. “Es algo inhumano y miserable; en esa corrida de toros se va a asesinar a unos animales. Son espectáculos de la muerte que contribuyen al maltrato y al deterioro de la sociedad”.

En este contexto, la decisión de la Procuraduría no implica, por ahora, la suspensión del evento, pero sí abre la puerta a una evaluación jurídica que podría derivar en nuevas determinaciones por parte de las autoridades competentes.