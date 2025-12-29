En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría abre acción preventiva por corrida de toros programada en Barbosa, Santander

Procuraduría abre acción preventiva por corrida de toros programada en Barbosa, Santander

El ente de control verifica si la Alcaldía cuenta con los permisos legales para la corrida de toros programada el 1 de enero de 2026.

Corrida de toros en Barbosa queda bajo la lupa de la Procuraduría.JPG
Imagen del municipio. Corrida de toros en Barbosa queda bajo la lupa de la Procuraduría
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

