Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Procuraduría investiga a funcionaria de Girón por presunto caso de "¿usted no sabe quién soy yo?"

Procuraduría investiga a funcionaria de Girón por presunto caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la secretaria ejecutiva de la Alcaldía de Girón, señalada de impedir un procedimiento policial mientras estaba, al parecer, en estado de embriaguez.

