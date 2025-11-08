Procuraduría investiga a funcionaria de Girón por presunto caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Diana Carolina Gómez Corzo, secretaria ejecutiva de la Alcaldía de Girón, por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

Según el Ministerio Público, la decisión se tomó luego de conocerse un hecho ocurrido el pasado 9 de junio, cuando la funcionaria habría protagonizado un altercado con uniformados de la Policía en un establecimiento de la zona de bares de Cuadra Play, en el barrio Cabecera de Bucaramanga.

En un video que circula en redes sociales se observa a Gómez Corzo en aparente estado de embriaguez, insultando a policías y agentes de tránsito luego de que le impusieran un comparendo por conducir bajo los efectos del alcohol.

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, rechazó el comportamiento de la funcionaria Diana Corzo tras ser requerida por las autoridades cuando conducía en aparente estado de embriaguez un vehículo en el sector de bares de Cuadra Play en Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/woP3eF6ScZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 9, 2025

De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer habría intentado impedir el procedimiento, argumentando que, por ser funcionaria de la Alcaldía de Girón, no debía ser sancionada, y habría usado expresiones como “usted no sabe quién soy yo”.



Durante el operativo, la funcionaria se habría negado a colaborar y lanzó agresiones verbales contra los uniformados, tal como quedó registrado en el video difundido en redes sociales.

El organismo de control también investiga si la servidora pública habría usado su investidura para influir en las acciones de los policías e impedir que la retiraran del establecimiento, donde, según el reporte oficial, se encontraba “en estado de exaltación”.

La Procuraduría solicitó pruebas al ente territorial y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para esclarecer los hechos y determinar posibles faltas disciplinarias.