Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la creación de un fondo en Capitanejo, Santander

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la creación de un fondo en Capitanejo, Santander

El ente de control investiga si la conformación de un fondo de desarrollo en Capitanejo cumplió los requisitos legales y si hubo irregularidades en su rápido crecimiento financiero, tras pasar de un capital inicial de $25 millones a manejar recursos multimillonarios.

