Promueven campaña de donación de árboles para reforestar áreas degradadas en Santander

La campaña ambiental que promueve la Gobernación de Santander denominada “Reverdece Santander: Árboles para el Futuro”busca fortalecer la reforestación en el departamento, por lo que están haciendo un llamado a ciudadanos y empresarios a la recuperación de los ecosistemas con la donación de árboles.

Según informó la Secretaría Ambiental, la administración departamental está invitando especialmente al sector empresarial a vincularse mediante la donación de especies. La campaña también está abierta para ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas interesadas en aportar a la restauración de áreas degradadas.

“Queremos avanzar hacia una gestión ambiental compartida. La invitación es a que se sumen con la donación de árboles para seguir construyendo un Santander más sostenible”, señaló el secretario Ambiental, Miguel Ángel Castañeda Acosta.

Quienes deseen participar deben enviar una Carta de Compromiso Ambiental al correo de la Secretaría: secretariadeambiente@santander.gov.co. Las siembras, explicó Castañeda, se realizarán con acompañamiento técnico y logístico para garantizar que los árboles se establezcan adecuadamente.



La Gobernación destacó que esta campaña se suma a los esfuerzos que se adelantan desde el inicio del actual Plan de Desarrollo. Entre 2024 y 2027 se han sembrado 150.000 árboles en diferentes jornadas ciudadanas y proyectos institucionales, además de 20.000 adicionales en Cimitarra y La Paz a través de un programa de sistemas silvopastoriles.

Con la nueva convocatoria, la administración busca ampliar las áreas restauradas y promover una mayor participación de la comunidad en las acciones de cuidado ambiental del departamento.