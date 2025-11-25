Propietarios de 10.000 vehículos en patios de Floridablanca podrían perderlos por abandono

La Dirección de Tránsito de Floridablanca lanzó una alerta por cerca de 10.000 motocicletas y carros que permanecen en los patios desde hace más de un año y cuyos propietarios no han aparecido para retirarlos.

De acuerdo con el director de la entidad, Jahir Castellanos Prada, estos vehículos ya se encuentran en condición de abandono, lo que permite iniciar procesos de enajenación o chatarrización.

“Una vez realizado el inventario, se pudo determinar que hay casi 10.000 vehículos en estado de abandono. Ha pasado más de un año desde su inmovilización y el propietario no se acerca a retirarlo ni a subsanar la causal. El artículo 128 del Código Nacional de Tránsito faculta a las autoridades, después de este tiempo, a iniciar un proceso de enajenación o chatarrización”, explicó Castellanos.

El funcionario hizo un llamado urgente a los ciudadanos que tengan vehículos inmovilizados para que se acerquen a retirarlos y eviten perderlos definitivamente, pues además de la posible chatarrización, seguirán enfrentando consecuencias jurídicas.



“Los propietarios activamente tienen unas deudas pendientes y estas deudas seguirán siendo perseguidas por este organismo de tránsito a través de la oficina de ejecuciones fiscales”, señaló.

La Dirección de Tránsito recordó que actualmente está vigente un descuento del 90% en el valor de los patios, beneficio que aplica para quienes acrediten propiedad o posesión y paguen el valor reducido de la deuda. El descuento estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Es una buena oportunidad para que las personas se acerquen, retiren su vehículo y no lo dejen perder”, reiteró Castellanos, invitando a los propietarios a actuar cuanto antes.