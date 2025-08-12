Queman cambuche a habitante de calle con perro adentro en Floridablanca: señalan a policía

Vecinos del barrio Lagos denunciaron un presunto caso de abuso por parte de un uniformado de la Policía, quien, al parecer, habría incendiado el cambuche de un habitante de calle que se encontraba ubicado bajo el puente que comunica a Cañaveral con el sector de Lagos en el municipio de Floridablanca, Santander.

Según el relato de los residentes, dentro de la improvisada vivienda se encontraban cinco perros que pertenecen al hombre afectado. Uno de los animales estuvo a punto de ser alcanzado por las llamas, ya que estaba amarrado en el lugar.

“Fue violentado él en su cambuche en la parte de abajo que él vive en el lado del puente, en la base, en el cual, siendo testigo, no me consta, pero un testigo que pasó en un carro, dice que anoche estaba la Policía ahí, en el cual estaba un integrante de la policía allá, y al parecer quemó el cambuche donde él vivía con sus perritos”, manifestó Gustavo Alfonso Salazar, vecino del sector.

Por su parte, el habitante de calle, visiblemente afectado, cuestionó el hecho y pidió respeto por su espacio y sus animales.

“Esto es un atropello, un atropello animal, un atropello ambiental, ¿cómo le podemos llamar a eso? Estaba el perro amarrado, había dos bultos de concentrado, prácticamente los probióticos de ellos, había un cajón donde tenía medicina para ellos, por si se enferman, por si alguna cosa. Que me dejen tranquilo, que me dejen tranquilo, que igual eso es el hábitat natural”, dijo.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre la denuncia, mientras que en el sector crece el malestar por lo que consideran un acto de crueldad y abuso que podría tener implicaciones legales y disciplinarias.

La denuncia fue realizada a través del noticiero local Oro Noticias: