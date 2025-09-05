Rescatan a comerciante de oro y a su hija de 6 años tras secuestro en Bucaramanga

La angustia que vivió durante 24 horas una familia en Bucaramanga terminó con un final esperanzador, cuando un comerciante de oro y su hija de 6 años, quienes habían sido secuestrados en el barrio Campo Hermoso, fueron rescatados sanos y salvos en una finca de zona rural de Floridablanca gracias a una operación conjunta entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El secuestro se registró en la noche del jueves 4 de septiembre, cuando tres hombres interceptaron a la familia en la calle 45 y obligaron a su padre y la pequeña a subir a un vehículo, mientras a la madre la dejaron libre, exigiéndole entregar joyas y prendas de oro avaluadas en 500 millones de pesos, mientras mantenían retenidos al hombre y a la niña.

“Fueron llevados contra su voluntad, un hombre y una niña, en un vehículo por tres sujetos que huyeron sin rumbo conocido. Gracias a la denuncia ciudadana llegamos hasta una finca en la parte alta de Ruitoque, donde en una vivienda estaban las dos víctimas”, explicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

#Atención Gaula de la Policia rescató a un comerciante de oro y a su hija de 6 años que fueron secuestrados en Bucaramanga. Fue capturado un delincuente que exigía 500 millones para su liberación. El operativo de rescate fue realizado en zona rural de Floridablanca #VocesySonidos pic.twitter.com/AGljJeE2o9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 5, 2025

El comerciante secuestrado, identificado como Nicolás Andrés Amaya Jaimes, con la voz entrecortada, no pudo contener la emoción al abrazar de nuevo a su familia: “Gracias a Dios, a la Policía Nacional y al Gaula se pudo hacer justicia, hoy estamos juntos de nuevo y libres, no hay palabras para describir lo que sentimos”.

Su esposa, María Eugenia Celis, conmovida y entre lágrimas, agradeció el trabajo de las autoridades: “Estoy eternamente agradecida porque siempre pensé que no había respaldo y que denunciar era peligroso. Pero hoy me queda claro que no es así. Fueron sumamente eficientes y rápidos. Nunca terminaré de agradecer que mi familia esté de nuevo unida”, señaló.

Durante el operativo fue capturado un integrante de un Grupo de Delincuencia Común Organizado, quien participaba en el secuestro. Según las autoridades, los captores se hacían pasar por miembros de las extintas FARC para presionar el pago de la millonaria suma. El detenido, que tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, quedó a disposición de la Fiscalía.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata cualquier hecho de secuestro o extorsión a la línea gratuita 165, en el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.

Este rescate, además de devolver la tranquilidad a una familia, representa un mensaje de confianza y esperanza frente a la lucha contra el secuestro en Santander, enfatizó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.