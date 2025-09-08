Revelan detalles de captura de alemán en Santander; dejó heridas a 47 personas en su país

Luego de la expulsión de un ciudadano alemán requerido por la justicia de su país, se conocieron nuevos detalles de su captura en Colombia. Las autoridades confirmaron que Georg Riess, de 34 años, fue ubicado en Piedecuesta, Santander, donde efectivos de la Policía e Interpol hicieron efectiva la notificación roja internacional en su contra.

Riess era buscado por Alemania desde agosto de 2023, tras escapar de una clínica psiquiátrica. El hombre enfrenta graves cargos relacionados con un ataque perpetrado el 17 de septiembre de 2009 en el Carolinum-Gymnasium, en Ansbach (Baviera), donde hirió a 47 personas, 12 de ellas de gravedad, utilizando bombas molotov, cuchillos y martillos.

“Las investigaciones revelaron una planificación detallada del atentado, evidenciada mediante cartas y un “testamento” fechado el 11 de septiembre de 2009, resumiendo su motivación con la frase: ‘La escuela debe pagar’”, señaló el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.

En 2010, la justicia alemana lo condenó a nueve años de régimen juvenil y a una medida de internamiento psiquiátrico indefinido por un trastorno mental grave. Sin embargo, en agosto pasado logró escapar, primero huyó a Brasil y posteriormente llegó a Bucaramanga, donde finalmente fue localizado.

Migración Colombia confirmó que su expulsión fue posible gracias al trabajo conjunto con organismos de seguridad nacionales, autoridades alemanas e Interpol. El ciudadano alemán ya fue entregado a las autoridades de su país, que adelantarán el proceso de repatriación y los trámites judiciales correspondientes.