Rifirrafe entre Iván Cepeda y Juvenal Díaz por exclusión de Santander en conpes para vías

Un nuevo cruce de declaraciones se presentó entre el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, luego de que el departamento quedara por fuera del Conpes ‘Vías para la Paz’, documento con el que el Gobierno Nacional busca destinar 15 billones de pesos para la recuperación de la infraestructura vial en varias regiones del país.

El senador y precandidato presidencial, en diálogo con medios nacionales, hizo un llamado al mandatario santandereano y al Ejecutivo a dejar de lado las tensiones políticas y buscar un entendimiento en beneficio de la región.

“Aquí hay que renunciar a los castigos mutuos, porque yo he visto que el gobernador no es que tenga la mejor disposición al gobierno tampoco. Entonces, como en toda relación política, lo que se impone es un diálogo, un diálogo constructivo para poder resolver los problemas entre ellos, (esa pelea) afecta por supuesto y viene afectando de tiempo atrás a las personas en este departamento”, afirmó Cepeda.

El congresista agregó que es necesario abrir espacios de concertación para lograr que Santander sea incluido en los proyectos de infraestructura contemplados en el conpes, teniendo en cuenta el grave deterioro de la red vial departamental, una de las principales preocupaciones de los gremios y autoridades locales.



El precandidato presidencial Iván Cepeda pidió al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Santander que se eviten los "castigos mutuos", luego de que Santander quedara por fuera del conpes 'Vías para la Paz'. "El gobernador no ha tenido la mejor disposición", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/fYLLSVumMU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2025

La respuesta del gobernador Díaz no se hizo esperar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario regional defendió su gestión y rechazó los señalamientos del senador, asegurando que su administración ha mantenido una relación institucional con el Gobierno Nacional, pese a las diferencias ideológicas.

“Senador Iván Cepeda, esta Gobernación, pese a las distancias ideológicas, ha sido respetuosa y propositiva con el Gobierno Nacional. Como soldado de la República y hoy Gobernador, he sido y seguiré siendo un hombre institucional que cree en el diálogo y el trabajo conjunto por el bienestar de los santandereanos”, escribió Díaz.

El gobernador también recordó varias iniciativas que, según él, no han recibido el respaldo esperado por parte del Ejecutivo, entre ellas la administración de los peajes de Santander por parte del Convenio Los Comuneros, la doble calzada del Anillo Vial Externo de Bucaramanga, la construcción del nuevo hospital de Barrancabermeja, y la mejora de la navegabilidad del río Magdalena.

“Nuestro deber es insistir, no desistir. Santander necesita hechos, no discursos. Seguiremos tocando las puertas del Gobierno Nacional, porque el propósito superior sigue siendo el mismo: construir un departamento más seguro, más próspero y sostenible”, concluyó el gobernador.